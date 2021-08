El gobierno entrerriano brindará financiamiento a proyectos promovidos desde centros de estudiantes

En el Día Internacional de la Juventud, la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, encabezaron la presentación del programa Creando en Territorio, destinado a financiar proyectos estudiantiles.

En la actividad, realizada en el Club Universitarios Profesionales de Concordia, también participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; los diputados nacionales Carolina Galliard y Marcelo Casaretto; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Néstor Loggio; el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli; y el coordinador Regional de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación, Tomás Ledesma, junto a estudiantes secundarios.

“Es un gusto poder compartir este espacio que tiene que ver con escucharse, reflexionar y conocer lo que desde el Estado hacemos para poder corregir las desigualdades. Es importante contar con la presencia de todas y todos los jóvenes acá, involucrándose y desde el lugar que ocupan transformando sus instituciones y sus comunidades”, señaló Stratta.

En ese sentido, la vicegobernadora añadió: “El Papa Francisco nos da un mensaje que dice que nadie se salva solo, sino que colectivamente podemos construir una mejor sociedad. Estamos aquí en el marco del Día Internacional de la Juventud, no solamente para contar cómo construimos Estado y cómo diseñamos políticas públicas pensadas en y para los jóvenes, sino también para escuchar sus demandas y las realidades que atraviesan. No hay peor política que la que no escucha. Por eso, el gobernador Gustavo Bordet siempre nos manda a que seamos funcionarios de territorio, no de escritorio”.

“Si las juventudes están organizadas en centro de estudiantes es mucho mejor. Siendo diputada provincial voté la ley de centros de estudiantes, reconociendo su figura y la importancia que tiene para que comiencen a protagonizar este camino. Siempre me enoja cuando dicen que a las y los jóvenes no les interesa la política o no son comprometidos; porque cuando pasa algo son los primeros que aparecen, mostrando empatía y solidaridad, valores que necesitamos sostener como sociedad. En este contexto de pandemia, donde hemos perdido miles de vidas, nos ha salvado entender que colectivamente siempre vamos a construir mejor”, redondeó la vicegobernadora.

Por su parte, Paira reflexionó: “Sabemos que es un tiempo complejo el que atravesamos, por eso desde el Estado valoramos mucho la solidaridad y el compromiso con que las y los jóvenes entrerrianos han acompañado con tareas comunitarias y de cuidado en la pandemia. En este sentido, me parece importante rescatar un concepto que ha marcado el gobernador Gustavo Bordet, al decir que las juventudes son el presente y no solo el futuro, y celebro su participación en las diversas instancias estatales y de las comunidades”.

“Nos parece muy importante estar apoyando esta iniciativa y sostener las políticas públicas que desde el Estado se están llevando adelante para los y las jóvenes”, dijo Müller. “No solo permite que los jóvenes se expresen, que compartan sus experiencias y realidades, sino que también permite que los escuchemos. Celebramos las juventudes que nos desafían y motivan a transformar realidades desde el compromiso social”, añadió.

A su turno, Ulman compartió: “Vivimos una hermosa jornada con gurises y gurisas de Concordia, que con actividades y juegos fueron protagonistas de las políticas públicas que impulsamos desde el gobierno provincial, tomando conciencia de que es necesario participar para transformar nuestras escuelas, espacios y comunidades”.

“En ese camino es que hoy presentamos Creando en Territorio, para facilitar a los y las jóvenes esa transformación, con financiamiento para que lleven adelante la tarea desde sus centros de estudiantes. Sabemos que las juventudes tienen la fuerza para crear nuevas realidades, por eso nuestro gobernador Gustavo Bordet nos insta a continuar fomentando su participación con acciones concretas como este nuevo programa”, remarcó la subsecretaria de la Juventud.

Jornada con estudiantes secundarios

Durante la jornada, denominada Participar para Transformar, hubo actividades lúdicas y recreativas y los jóvenes participaron de talleres y stands referidos a centros de estudiantes, el Senado Juvenil, Educación Vial, Educación Sexual Integral (ESI) y orientación vocacional.

En el lugar compartieron las propuestas los alumnos de la EET N°2, las escuelas N°11 Esteban Zorraquin, N°9 Generala Juana Azurduy, N°2 José Artigas, N°23 República Oriental del Uruguay, N°27 Felipe Gardel, N°1 Cesáreo Bernaldo de Quirós, N° 20 Simón Bolívar y N°9 Gerardo Yoya.

Mientras que los docentes que acompañaron a los estudiantes participaron de talleres destinados a acompañar desde su rol.

También participaron los equipos del Senado Juvenil, Sidecreer, el Instituto Becario, el Instituto Autárquico del Seguro, el Observatorio de Seguridad Vial. A lo largo de la actividad, se hicieron presentes autoridades locales y provinciales, entre ellas el director Departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos.

Creando en Territorio

El programa Creando en Territorio apunta al empoderamiento de los jóvenes a través de los centros de estudiantes, otorgando financiamiento de hasta 50.000 pesos a proyectos que tengan impacto sociocomunitario. Está destinado a órganos democráticos estudiantiles de escuelas secundarias, terciarios no universitarios y carreras de educación no formal de más de un año de duración que se encuentren inscriptos en el Registro Único de Centros de Estudiantes.

El programa plantea dos líneas de acción que contemplan temáticas relacionadas con: participación solidaria y desarrollo comunitario; inclusión, género y sexualidad; medio ambiente; redes sociales, grooming y bullying; prevención del suicidio; libertad de expresión participación ciudadana y democracia; salud y cuidado; y ESI, entre otras.

Las inscripciones se reciben hasta el 31 de agosto, con los requisitos planteados desde la Subsecretaría de la Juventud.

Entrega de aportes

En ese marco, también recibieron aportes seis jóvenes de la localidad del programa Incentivar Joven, con un monto de inversión por parte de la provincia de más de 130 mil pesos.