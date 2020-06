El Gobierno nacional busca pagar en cuotas el aguinaldo a los salarios estatales más altos

La crisis económica heredada del macrismo y su agudización generada por la pandemia, llevó al Gobierno nacional a anunciarle a los gremios estatales la intención de pagar el medio aguinaldo en tres cuotas. Esta propuesta, según confiaron a este diario desde el Ministerio de Trabajo, se aplicará a partir de los que cobren un sueldo bruto de 80 mil pesos. Ante este escenario, tanto ATE como UPCN coinciden en al menos tres cosas: reconocen que se trata de los salarios más altos; rechazan como tal la modalidad y, sobre todo, aseguran que no fue una propuesta sino un aviso que le hicieron los funcionarios del presidente Alberto Fernández.

Hugo “Chachorro” Godoy, de ATE, y Andrés Rodríguez de UPCN, reconocieron por separado que si bien se encontraron tanto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rigor fueron “informados” de esta posibilidad que analiza el Gobierno nacional. Los dos, también por separado, rechazan de plano el proyecto. Desde Trabajo sostienen que es una propuesta, que se aplicaría a partir de los salarios de 80 mil pesos en bruto. A ese universo se le pagaría en tres cuotas finalizando cuando se pague el sueldo de agosto. En Trabajo también reconocen que esto terminará de definirse en la reunión que este miércoles mantendrá el Comité Productivo y Económico.

“Nosotros ya le anticipamos al jefe de Gabinete que vamos a rechazar el pago en cuotas del aguinaldo por más que solo abarque a los salarios más altos”, dijo Rodríguez de UPCN a este diario. Incluso aseguró que van a decir que no ni por la decisión del Gobierno de pasar a planta permamente a los empleados de planta transitoria. Es más, el líder del gremio estatal sostuvo que no hay discusión sino que son informados por parte de los ministros.

Para Godoy esta noticia “es una mala señal” porque significa que “la paritaria del año pasado, que no está finalizada, y la del 2020 no se van a cerrar y eso perjudica más el poder adquisitivo de los trabajadores que sufrieron las devaluaciones del macrismo”. Incluso el dirigente de ATE nacional lamentó que “esto se resuelva rápido y vía decreto cuando el impuesto a la fortuna avanza a paso de tortuga. Nosotros entendemos el problema económico que vive el país pero por qué siempre pagamos los mismos”, aseguró. Por otra parte, indicó que de concretarse la idea del Gobierno la replicarán tanto los gobernadores como los intendentes y es por eso que Godoy reclamó “una reunión con el presidente Alberto Fernández porque esto trasciende una simple discusión paritaria. Si se encontró con el CEO de Vicentin por qué no se reunirá con los trabajadores”, dijo.

Fuente: Página 12

Por Felipe Yapur