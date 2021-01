El gobierno provincial acompañó la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, acompañó el acto oficial de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), delegación Entre Ríos que se realizó al pie de la piedra fundamental del monumento que se construirá en la Plaza Sáenz Peña de Paraná. Se encendieron seis velas por cada millón de víctimas asesinadas por el nazismo.

“La significación que tiene este tipo de acto es poder transmitir y conservar en la memoria lo que pasó para que no se repita. Quiero recordar que la provincia de Entre Ríos tiene incorporada dentro de su currícula en la educación primaria, secundaria y terciaria los Derechos Humanos, y cuando se habla de esto se habla de no discriminación, de no repetir las tragedias y el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, que es algo que marcó a la humanidad”, sostuvo la ministra Romero, luego de la conmemoración.

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, indicó: “Trabajamos en conjunto con la comunidad judía y el gobierno provincial para reflexionar y educar permanentemente, con el objetivo de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. La manera es homenajeando a las personas que sufrieron el holocausto y también haciendo cultura entre todos para luchar contra todo tipo de discriminación, racismo y en aquellas situaciones que nos alejen, poniendo toda la energía en las cosas que nos permitan trabajar en conjunto, vivir en paz y seguir construyendo nuestra provincia y nuestra querida ciudad de Paraná”.

En tanto, el titular de la DAIA, filial Entre Ríos-, Pablo Soskin, señaló: “Cada vez quedamos con menos gente que pueda contar en nombre propio esta tragedia, entonces es muy importante la educación, para que las nuevas generaciones no pierdan conocimiento de este hecho”.

“Contamos siempre con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná que hacen un trabajo en conjunto con nosotros y han forjado una política de estado donde la Shoá es parte de la currícula escolar y donde hay una semana de educación para toda la población”, agregó.

Historia

El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas ingresaron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de los creados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y liberaron a más de siete mil prisioneros que lograron sobrevivir al hacinamiento, las torturas y el trabajo forzado ideado por el régimen de Adolf Hitler.

En esos campos de concentración fueron asesinados más de seis millones de judíos en lo que se conoce como el mayor exterminio humano de la historia: el Holocausto. En su memoria, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Participaron además el vicepresidente de la Asociación Israelita de Paraná, Daniel Soskin; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia Daniel Paduán, diputada Carina Ramos; los ediles Ana Ruberto, Luisina Minni, Sergio Elizar, Francisco Avero, Walter Rolandelli y Maximiliano Paulín y miembros de la comunidad israelita.