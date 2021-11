El HCD aprobó por unanimidad el Presupuesto 2022

El concejo aprobó por unanimidad el Presupuesto 2022 el proyecto de la Editorial Municipal y la aceptación de la propuesta de La Soñada.

El Concejo Deliberante llevó a cabo la 20° y última sesión ordinaria del año. Ingresaron 21 notas y 5 proyectos de bloque. El proyecto de presupuesto 2022 elevado por el DEM fue aprobado unánimemente, y se aprobó también – con votación dividida – la creación de la Editorial Municipal “La Histórica” y la aceptación de la propuesta económica del barrio privado “La Soñada”.

Este jueves se realizó la vigésima Sesión Ordinaria del corriente año legislativo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ricardo Vales encabezó la reunión que comenzó con el izamiento del pabellón Nacional a cargo del concejal Rodolfo Negri (Bloque Justicialista CREER ER) y el concejal Aldo Montañana (Bloque Uruguay se Puede).

Seguidamente se aprobó por unanimidad el acta de la sesión anterior.

NOTAS INGRESADAS.

De las notas elevadas por el DEM se destaca la presentada por el Secretario de Cultura, Turismo, y Deportes Sr. Sergio Richard y la Sra. María Laura Saad, Directora de Turismo, poniendo a consideración el valor de la entrada al Balneario Banco Pelay para la temporada 2021/2022; otra de las notas está suscripta por la Administradora de la Unidad de Gestión Isla del Puerto, Lic. Leticia Haudemann, solicitando considerar el Proyecto para la optimización del sistema de tratamiento de efluentes líquidos proyectado para el Centro de Visitantes ubicado en la Avenida Costanera Isla del Puerto.

En las notas generales la Comisión del Club Ciclista Uruguayense solicita mejoras de luminarias y el acondicionamiento (reasfaltado) del circuito; la “Agrupación 25 de junio” formada por estudiantes de Psicología Social del Centro Psicosocial Argentino, solicitan se declare de Interés Municipal el “Movimiento Psicosocial Entrerriano Panza Verde”, a realizarse los días 10 y 11 de diciembre.

PROYECTO DE BLOQUES.

El único proyecto de ordenanza fue el presentado por el bloque “Frente Justicialista Creer Entre Ríos”, se refiere a otorgar al Sr. Nicolás Pereyra en su carácter de Presidente de la Asociación Civil “Comisión de Carnaval de C. del Uruguay”, un Subsidio No Reintegrable, con rendición de cuentas, por la suma de $ 1.200.000.

Los otros cuatro proyectos fueron todos de comunicación del bloque “Juntos por el Cambio” , instando al DEM que dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 10.828, que establece la implementación de la denominada “Boleta Electrónica Municipal; que dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 10.788, que establece la erradicación de Bolsas Camisetas Plásticas; que dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 3698 y su modificatoria la Ordenanza Nº 10.745, que prohíbe la crianza o tenencia de animales de granja y por último que proceda – antes de finalizar el ciclo lectivo – a regularizar la situación descripta en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 10.635, del llamado a concurso de antecedentes para la cobertura del cargo de Dirección Administrativa y Pedagógica de la Escuela Municipal de Arte y Oficios.

DESPACHOS DE COMISIÓN.

El despacho de la comisión del Concejo en Comisión, que encabeza el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ricardo Vales, sobre el Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 fue ratificado unánimemente.

Los despachos aprobados de la comisión de Educación y Cultura que preside la concejala Graciela Guerrero (Bloque Justicialista CREER ER) fueron los siguientes:

A través de una ordenanza se creará la Editorial Municipal “La Histórica” que tiene como intención la generación de una política pública que divulgue y fomente el trabajo intelectual de los artistas locales (escritores, pintores, dibujantes, etc.) entendiendo a que existen –además del libro- múltiples manifestación culturales y artísticas que se suman a la palabra escrita y a las comunicaciones en cualquiera de sus formatos y que ellas son un elemento indispensable para la promoción y difusión de nuestro acervo local como instrumentos indispensables de la identidad uruguayense, entrerriana y argentina.

Declarar de interés municipal el 18° Seminario denominado “Nuevas Tecnologías en Madera” desarrollado en el Foro de la Madera de la Universidad de Concepción del Uruguay.

Declarar de interés municipal la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que lleva adelante la provincia de Entre Ríos bajo el lema “Promovemos Derechos, Construimos Ciudadanía”.

Declarar de ciudadano ilustre – post mortem de Concepción del Uruguay al Sr. Cesar Cigliutti. Quien fuera activista de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de la comunidad LGTBTTI, defensor de las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, incansable luchador de la derogación de los códigos contravencionales que discriminan a personas gay, lesbianas y travestis.

Declarar de interés municipal las actividades previstas el 27 de noviembre próximo, en el marco del Festival del Orgullo y Primera Marcha LGTBIQ.

De la comisión de Asuntos Institucionales y Legislativos que preside la concejala Viviana Sansoni (Bloque Justicialista CREER ER) se aprobaron los siguientes despachos:

Crear el “Centro de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Concepción del Uruguay” – a través del proyecto de ordenanza que presentó el bloque Justicialista Creer ER – que tendrá como función esencial, la de sensibilización y promoción de la tolerancia entre los ciudadanos, creando espacios de escucha efectivos, educando en las actitudes y valores adecuados para afrontar dificultades con las que se encontraran en relación con los demás a los efectos de mejorar su calidad de vida y lograr un desarrollo armónico de la convivencia.

Adherir en todos sus términos a la Ley Provincial 10.911 – que regula el Patrimonio Cultural de bienes materiales e inmateriales de la provincia – propuesto a través del proyecto de ordenanza del bloque “Juntos por el Cambio”.

De la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el concejal Ángel Salamonini, se probó la ayuda solicitada por el Círculo Católico de Obreros, que tendrá como contraprestación brindarle los servicios que brinda la institución a las personas que forman parte de las Cooperativas Sociales que prestan servicios a la municipalidad.

Se aprobó también la propuesta económica del barrio “La Soñada” como Compensación de los Espacios Verdes, en el marco del cumplimiento del Acta Compromiso suscripto entre la Coordinación de Planificación y el Presidente del Directorio.

Antes de la votación del despacho, solicitó la palabra el concejal Aldo Montañana diciendo que “…Mi oposición es a la aprobación de algo sin las herramientas y el respaldo que tenemos que tener…”

A continuación, el concejal Sergio Vereda al solicitar la palabra dijo “… hemos heredado un problema de 18 años… somos legisladores y no estamos para recaudar dinero, lo que quisiera es darles una solución a los vecinos… son 170 familias y la intención es resolver el problema y que quede este tema cerrado.”

Luego la concejala Evelyn Viganoni solicitó la palabra y expreso “… me veo en la obligación de no tomar ningún tipo de decisión sin las herramientas que necesito tener para tomar este tipo de postura… “

El presidente del HCD Ricardo Vales, solicitó su derecho de hacer uso de la palabra – dejando el estrado y quedando a cargo de la presidencia la concejala Viviana Sansoni – recordando primeramente que “… solicito el uso de la palabra con el derecho que me asiste, porque me han votado los ciudadanos de Concepción del Uruguay.” Luego realizó un informe pormenorizado del tema, desde el inicio del expediente hasta nuestros días, finalizando con un pedido a los concejales, de que se permitan revisar el tema diciendo “… Yo les pido que no voten hoy esto, tómense el tiempo, pidan los respaldos técnicos…”.

El concejal José Gurne expresó “…no es la cuestión inmobiliaria solamente lo que se está debatiendo… nosotros hicimos un seguimiento exhaustivo del tema en la comisión…”

La votación del despacho haciendo lugar a la propuesta fue de 9 votos a favor (Sergio Vereda, Viviana Sansoni, Rodolfo Negri, Valeria Jauregui, Ángel Salamonini, Marcelo Herlein, José Gurne y Carlos Dutra) dos votos negativos (Evelyn Viganoni y Aldo Montañana) y dos abstenciones (Rosana Squivo y Hernán Marcó).