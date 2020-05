El hospital que internó a un paciente en la misma habitación que personas positivas de Covid 19 dio su explicación

Luego de conocerse el caso de una paciente –sin coronavirus- que fue expuesta innecesariamente al contacto con personas infectadas, las autoridades del nosocomio público reconocieron la denuncia y dieron una explicación que genera polémica.

Este lunes, el protocolo puso en riesgo de contagio a una mujer de Gualeguaychú. “Yo sólo tuve fiebre, y me hicieron compartir horas y hasta el baño con un paciente positivo de COVID-19”, denunció una persona que fue obligada a internarse en el hospital Centenario tras una consulta por fiebre alta. La mujer dijo además que en su casa tenía la posibilidad de permanecer en un lugar aislado de su familia hasta tanto se determine el resultado del test, incluso si fuese un caso positivo con síntomas leves.

El caso pone en duda el protocolo utilizado en la provincia de Entre Ríos que obliga a permanecer en los hospitales a quienes presenten síntomas similares con coronavirus, aún si la verdadera patología no es COVID-19. Incluso si cuentan con la posibilidad de autoaislarse en sus domicilios.

La mujer dijo en un medio local: “jamás pensé que “que me iban a poner en la sala con una persona positiva al COVID, jamás se me cruzó. Pero cuando me enteré, ya había compartido 7 horas. ¿Qué podía hacer? Ya estaba como quien dice en el horno, ya estaba ahí. Yo sólo tenía fiebre, y me hicieron compartir horas con un paciente positivo de COVID-19”.

Y agregó: “todo empezó el jueves a la tardecita, me empecé a sentir decaída, pero lo tomé por el trabajo, hijos chicos, la tarea de la escuela. Me acosté y en la madrugada tenía 38 grados de fiebre, el viernes tenía que ir a trabajar. En el hospital, en la parte de entrada, donde te reciben, me derivaron al consultorio febril, eso fue el viernes, yo comenté que había estado con fiebre toda la noche. Ya en el hospital, los chicos de Salud se prepararon, se pusieron barbijo, cofia, y después me tomaron los datos, después vino la doctora, me hicieron el hisopado y me dio un papel. Mandaron la orden de que todo el que tenía hisopado se debía quedar internado”.

La mujer fue sola al hospital porque tenía fiebre alta, y se sorprendió cuando la dejaron internada en la Sala 1, destinada a pacientes sospechosos de coronavirus. En el lugar le manifestaron que había un baño para positivos y otro para pacientes que esperaban el resultado del hisopado, pero como en uno de los baños no funcionaba la ducha, todos terminaron utilizando el mismo sanitario.

Dijo también que cuando ella puso el grito en el cielo por la utilización del baño compartido, “el paciente positivo se puso de mi lado, no lo tomó a mal…me dijo, tenés razón, van a seguir entrando personas y van a compartir el baño…”, y agregó que en un momento el personal de Salud que los atendía “nos dijeron que tratáramos de ir lo menos posible al baño…y que si no nos gustaba fuéramos a un centro privado”.

Indignada, la mujer manifestó que después “me querían llevar al hotel para resguardarme. ¿A resguardarme de qué, después de haber compartido 30 horas un baño con una persona positiva?”.

El caso, que fue publicado por Noticiauno, llegó a oídos de las autoridades sanitarias de la provincia. La respuesta oficial del nosocomio es lisa y llanamente un reconocimiento de lo denunciado por este medio. “Tuvimos que ubicar en la misma sala de aislamiento a contagiados y sospechosos porque no había agua caliente en el Hotel Embajador”, argumentaron.

¿Por qué no permitieron que los casos no confirmados puedan esperar el resultado en sus casas si cuentan con las comodidades y las medidas de aislamiento?

La explicación fue que pusieron en riesgo de contagio de coronavirus a una paciente que recurrió al hospital público por un cuadro febril y la internaron en una sala común con un caso positivo, porque el lugar previsto para los sospechosos, que en su mayoría dan hisopados negativos, no tenía agua caliente para bañarse.

La funcionaria del Hospital Centenario, Keila Heidenreich explicó la situación que se generó en la sala de aislamiento donde se internó a pacientes sospechosos junto a contagiados de coronavirus: “No teníamos otra opción porque se rompió la caldera del hotel”. Temerario.

La licenciada Heidenreich, que integra la dirección del Hospital Centenario de Gualeguaychú, fue la encargada de explicar lo ocurrido. En declaraciones a radio Máxima dijo que “durante este fin de semana hubo muchas consultas por parte de personas que estuvieron en contacto con quienes se le diagnosticó COVID-19 positivo”, y agregó que “la Sala 1, que es la que estamos utilizando para aislar gente, cuenta con un solo baño, es por eso que se habilitó el Hotel Embajador alternativamente para los casos leves”.

La funcionaria justificó que “garantizamos la seguridad con la limpieza por parte del personal especializado para ir manteniendo como corresponde la sala de aislamiento, que es donde lamentablemente tenemos un solo baño”, reconoció.

Una “caldera” puso en riesgo de contagio por COVID-19 a pacientes negativos

Según la Dirección del Hospital Centenario, “cuando ingresaron estas personas, se produjo un inconveniente técnico en el Hotel Embajador, dónde íbamos a llevar los casos sospechosos. El viernes a la mañana empieza la guardia prevista en el hotel con la enfermería de turno, pero teníamos un problema con la caldera, que se detectó el jueves a la noche, al romperse un caño, por lo que no había agua caliente. Debido a este problema no podíamos llevar pacientes, hasta tanto no se arreglara”.

Ante la situación de no contar con “agua caliente”, a los responsables sanitarios de Gualeguaychú no se les ocurrió una idea mejor que “juntar” pacientes contagiados con pacientes no confirmados de COVID-19.

La explicación final: “Cuándo fue otorgado el hotel -para uso sanitario- funcionaba el agua caliente, pero seguramente luego de un mes de estar parado el establecimiento hotelero, se tiene que haber roto”.

Para las autoridades del nosocomio, haber hecho compartir una misma sala a pacientes contagiados con personas sin coronavirus “no es un riesgo porque se tomaron en cuenta todas las medidas de seguridad ya que hubo capacitación al personal de limpieza”.

En el cierre de su relato afirmó: “Es entendible que la gente pueda tener mucho temor, pero nosotros estamos seguros de cómo nos manejamos en cuanto a la seguridad sanitaria en el lugar”. Eso explica todo.

