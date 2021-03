El hospital San Roque de Paraná incorporó equipamiento para hemoterapia único en la provincia

El moderno equipamiento incorporado permite separar los hemocomponentes, devolviéndole al donante aquellos que no se ocupan. Es la primera máquina de estas características con la que cuenta la provincia, tanto en el sector público como privado.

El hospital Materno Infantil San Roque de Paraná incorporó en comodato un separador celular para el servicio de Hemoterapia. Se trata de un moderno equipamiento único en la provincia que permite separar los componentes sanguíneos. De esta manera, es posible realizar extracciones solamente de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma, devolviéndole al donante aquellos que no se ocupan.

La jefa del Servicio de Hemoterapia del nosocomio, Liliana Bustamante, explicó que el separador celular tiene múltiples ventajas. En el caso de los donantes, manifestó: “Con las plaquetas, por ejemplo, un beneficio es que se puede obtener mayor cantidad, es decir, con un solo donante podríamos lograr la misma cantidad de plaquetas que con hasta entre12 y 14. Entonces, podemos transfundir a varias personas”.

En cuanto a la utilización con fines terapéuticos, aseguró que la máquina permite hacer recambio plasmático y extracciones de glóbulos blancos o rojos en personas que tienen alguna enfermedad en la que prevalece el aumento de los mismos.

Por otra parte, mencionó que a partir de la nueva incorporación hay patologías que antes se derivaban al hospital Garrahan que ahora podrán ser tratados en nuestra provincia, como es el caso del recambio plasmático, enfermedades renales que aumentan la cantidad de anticuerpos, autoinmunes, entre otras.

En este contexto, Bustamante también destacó la incorporación de un conector estéril para el servicio, que permite dosificar la cantidad de cualquier hemocomponente que se desee transfundir, manteniendo estéril la bolsa madre. Es decir, se puede aprovechar la bolsa completa de hemocomponentes y optimizar el uso de este recurso escaso.

Sobre la adquisición del nuevo equipo

La gestión para adquirir el separador celular comenzó cuando el nosocomio era dirigido por Víctor Brondi, y se concretó por estos días, bajo la dirección de Hirigoyen Germán.

Durante toda la semana, médicos que atienden a pacientes con posible recambio plasmático serán capacitados por la técnica en Hemoterapia, Marta Padin (quien trabaja para la empresa proveedora de la máquina). Además, este lunes se recibió al primer donante de plaquetas.

Desde el hospital Materno Infantil San Roque se informa a la población lo que deben saber a la hora de acercarse a donar sangre. Hirigoyen manifestó que se trata de “un antes y un después en la atención de los pacientes, no sólo oncológicos, sino también en otros que no teníamos la posibilidad de tratarlos correctamente por no contar con este equipamiento”. Además, destacó que es un servicio que beneficiará tanto a la provincia como a la región.

Requisitos para donar

Previamente a la donación, se realiza una entrevista, control de signos vitales y evaluación del recuento de glóbulos rojos.

Además, como requisitos generales, se recuerda tener entre 18 y 65 años de edad (si tenés 17 años, con autorización de un familiar mayor de edad responsable y presente durante la donación, podés donar); traer el DNI; y no es necesario ir en ayunas, (se puede desayunar mate, té, infusiones en general, jugos de frutas, galletitas con mermeladas o dulces).