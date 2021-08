El ingreso de pacientes Covid a las unidades de terapia intensiva disminuyó respecto de los meses de junio y julio

La secretaria de Salud, Carina Reh, explicó que la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia oscila entre el 60 y 65 por ciento, y destacó que el ingreso de pacientes a esas unidades de cuidado, descendió respecto de los meses de junio y julio.

En una nueva conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Carina Reh, dio a conocer este viernes la situación de los servicios de salud, fundamentalmente la ocupación de camas de terapia intensiva de la provincia. Afirmó que la ocupación de camas de terapia intensiva, “es un indicador que debemos tener en cuenta dentro de los indicadores epidemiológicos que son necesarios evaluar al momento de tomar decisiones sanitarias”.

En ese sentido, informó que “hoy nuestra provincia tiene una ocupación total de camas de terapia que oscila entre el 60 y el 65 por ciento”, y en ese contexto, hay “una alta ocupación en la ciudad de Paraná que es la que concentra la mayor cantidad de camas de terapia intensiva y de la Región I, ambas por encima del 80 por ciento que pone siempre el área crítica de los efectores de salud en situación de alerta, de alarma fundamentalmente porque son en estos efectores donde uno tiene la mayor respuesta anestésico quirúrgica de toda la provincia”.

Destacó que el ingreso diario de pacientes con infección por Covid a las áreas críticas “se ha mantenido constante y ha disminuido en relación a las semanas de junio y julio, pero la ocupación de camas tiene que ver fundamentalmente con el recupero de aquellas patologías que durante todo el tiempo que hubo una intensa ocupación de camas por pacientes infectados por Covid hubo que diferir”.

Explicó que esto hace referencia “a todas aquellas patologías quirúrgicas que requieren el post operatorio en unidades de cuidados intensivos y que además se ha evidenciado una importante demanda de patologías neuroquirúrgicas y cardiovasculares que también requieren la internación en cuidados críticos”.

Por otra parte, comentó el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Salud en forma conjunta con todos los equipos que están trabajando no sólo en las áreas críticas sino también en los hospitales de menor complejidad, “apunta al trabajo territorial, al modelo de atención, de la búsqueda sanitaria de aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que es necesario evaluar, monitorear, sumado a la estrategia que se viene aplicando desde los vacunatorios en la búsqueda territorial de todos aquellos pacientes de riesgo que aún no han sido inmunizados por diferentes razones, quizá porque no se conocen con factores con factores de riesgo, no se perciben con factores de riesgo o porque en algunos casos no han accedido aún al sistema de salud”.

La funcionaria detalló que la búsqueda territorial implica “la salida de todos los trabajadores de quienes forman parte de los grupos de atención primaria de salud en las recorridas sanitarias que se vienen haciendo, para detectar no solo los pacientes con patologías, sino también aquellos que aún no han sido inmunizados y que es necesario recomendar la inmunización”.

En ese sentido dio cuenta del trabajo que vienen desarrollando en este pequeño descanso que se está teniendo en algunos efectores debido a la disminución que se viene dando en las diferentes postas sanitarias en las áreas de internación, y que tiene que ver con “poder utilizar este tiempo para la capacitación, fundamentalmente en el cuidado integral del paciente covid, desde el momento que accede al sistema de salud hasta la instancia que llega a la unidad de cuidados críticos”, valoró. “Aprovechar esta oportunidad para retomar algunas instancias que son necesarias para fortalecer el conocimiento y todas las habilidades aprendidas durante todo este tiempo para aquellos efectores de salud que cuentan con unidades de cuidados críticos o con las unidades de internación para pacientes moderados”, acotó.

Ley Micaela

Párrafo seguido, informó que desde el Ministerio de Salud, se ha “avanzado con la capacitación obligatoria de Ley Micaela, no solo en el nivel central sino también en todos los efectores. En este momento, durante el mes de agosto y septiembre, para los hospitales de nivel de riesgo 3A, 3B, 2A, y 2B que se viene dando conforme a lo que establece la Ley Micaela y como corresponde, también, a nivel central. Esto se lleva adelante los días lunes y miércoles desde hace ya dos semanas”, precisó la funcionaria de Salud.

Acompañamiento en territorio

Por otro lado, informó que se siguen haciendo las salidas territoriales por los diferentes hospitales y centros de salud desde las áreas pertinentes, “no solo desde los equipos de vacunación sino también acompañando desde la dirección de Segundo y Tercer nivel de la dirección de Primer Nivel de Atención y desde la Secretaría de Salud a los diferentes hospitales y centros de Salud, para relevar, entre otras cosas, todas las adecuaciones que se vienen trabajando con las diferentes zonales que dependen del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura para ir supervisando los trabajos que se han planificado para optimizar las áreas de internación con las instalaciones de gases central para estar previendo y preparados por una nueva ola o brote de coronavirus y de esta manera tener todas las áreas de internación optimizadas y poder de algún modo evitar las dificultades que se tuvieron en la última ola con la disponibilidad de oxígeno”, precisó.

“Venimos relevando con detalles el funcionamiento de los diferentes equipos y tecnología que se ha ido entregando durante todo este tiempo y apuntando los requerimientos de nuevos equipos y nuevas herramientas e insumos que sean necesarios para estar prevenidos, sabiendo que existe la posibilidad de la circulación de una nueva variante”, indicó y agregó: “En esto queremos estar tranquilos, en que todos los equipos van a contar con todo lo necesario para poder seguir sosteniendo la demanda como lo hemos venido haciendo hasta ahora”.

Por último, en ese sentido dijo que se trata de, “llevar tranquilidad a la comunidad, de que lo necesario para los efectores y para los centros de atención primaria van a estar disponibles en forma oportuna en forma equitativa para toda la comunidad entrerriana”.