El intendente de Colón dio positivo de Covid 19

Así lo confirmó el Presidente Municipal, José Luis Walser, en su página de Facebook. “Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de COVID-19”, aseguró. Además informó que su esposa también dio positivo y que ambos se encuentran muy bien de salud, con mínimos síntomas y cumpliendo el aislamiento. “Durante este tiempo continuare trabajando desde mi casa”, comentó Walser.

“Ante la aparición de leves síntomas, me comuniqué con las autoridades sanitarias quienes me revisaron y mediante un test rápido me diagnosticaron positivo. Es importante que actuemos de manera responsable y ante la presencia de síntomas nos comuniquemos con las autoridades sanitarias para evitar contagios. Debemos cuidarnos unos a otros y permanecer unidos para superar esta pandemia”, finalizó el intendente colonense.