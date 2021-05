El Iosper lamentó la decisión de Femer y detalló qué medidas tomarán

El directorio obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) lamentó la decisión de la Federación Médica (Femer) de brindar, a partir del 1° de junio, sólo servicio de atención en consultorio a los afiliados de la prestadora de salud, no efectuándolo en el segundo nivel.

El Iosper garantizará la atención de internaciones y cirugías con los sanatorios que cumplen con lo que convinieron con la obra social.

El directorio señaló que la respuesta de la Femer le generó “desconcierto” y recordó que el “Iosper les brindó todo lo que ha estado a nuestro alcance; les ofrecimos mucho, y ni siquiera considera el esfuerzo que hizo la obra social para brindarle la propuesta de actualización de valores de las prestaciones y las inclusiones de nuevos módulos”.

Además, opinó que cree que existen “otros intereses muy superiores a los de una discusión simplemente arancelaria, porque de lo contrario, no se entiende la declaración de Femer, considerando insuficiente la propuesta que nuestro organismo le hizo”.

También recordó que “Iosper posee aranceles excelentes, a tal punto que, de consulta, a pesar de ser la obra social que menos recursos recibe, es la tercera que mejor paga ese ítem y en agosto pasará hacer la segunda. La misma realidad ocurre con el resto de los aranceles. Es una pena que no se consideren los dos meses arduos de trabajo que se utilizaron con distintas especialidades para arribar a un buen entendimiento con cada uno de ellos y que nuestra propuesta fuera desechada en esta última reunión de Consejo Directivo de Femer”.

La propuesta de Iosper



En la reunión que se efectuó el 14 de mayo, se informó a Femer que la propuesta de Iosper representa una inversión de 76 millones de pesos más anuales. También se les hizo saber que, si no era aceptada, automáticamente quedaría sin efecto, lo que ocurrirá a partir del 1 de junio.

Internaciones y cirugías



El Directorio Obrero señaló que Iosper garantiza el servicio de internaciones y cirugías con los sanatorios que cumplirán con lo convenido con la obra social, (Sanatorio La Entrerriana, Hospital Militar, Cooperativa de Concepción del Uruguay, Sanatorio Adventista del Plata, Sanatorio Garay e Ipp de Concordia) y los que en estos próximos días expresen su voluntad de continuar con el vínculo contractual.

Baja del padrón de prestadores



Iosper también aclaró que no autorizará internaciones en aquellos sanatorios que no garanticen las cirugías, respetando los valores acordados con Iosper, por lo que no reintegrará “ningún valor que se pretenda cobrar a nuestros afiliados por fuera de lo convenido con Iosper”, y efectuará la baja inmediata del padrón de prestadores a “los profesionales que pretendan exigir el pago de un valor adicional por encima de lo convenido”.