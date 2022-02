El Kun Agüero explotó contra la dirigencia del Rojo

Sin lugar a dudas, Sergio Agüero es el último gran ídolo de Independiente. Todos los hinchas del Rojo siempre desearon su vuelta, pero nunca se pudo concretar. Ayer en sus ya famosos directos por Twitch, el Kun desmintió los rumores sobre la chance de volver del retiro para jugar en el conjunto de Avellaneda y explotó de bronca contra la dirigencia. “No me rompan las pelotas”, soltó.

“Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que dicen, la verdad que han levantado algunos medios carlonchos, que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar en Independiente, no sé que mierda…”, comenzó el Kun, quien luego agregó: “Le pido a la gente que está en el club (Independiente) que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo, no me molesten. Yo no hablé con nadie del club… como siempre. Ahora lo puedo decir y digo las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie”, arremetió el exdelantero.

Sin embargo, el asunto no quedo ahí y el máximo artillero de la historia del Manchester City explotó: “Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas, no hagan campaña conmigo por qué yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos”, esgrimió Sergio enardecido.