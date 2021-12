El Municipio destinó $23.588.578 en ayuda a instituciones locales

Se acerca el final de la primera mitad de la gestión municipal, y las autoridades informaron sobre los aportes otorgados a la Cooperadora del Hospital Urquiza, a la Asociación Bomberos Voluntarios, al Comando Radio Eléctrico, Fundación el Edén y a la Dirección Departamental de Educación. Se trata de aportes otorgados por Ordenanza municipal y que se entregan mensualmente.

A poco de finalizar el 2021, y por ende, los dos primeros años de la gestión municipal que encabeza el Dr. Martín Oliva como intendente de Concepción del Uruguay, se conocieron los destinos de los fondos otorgados a instituciones y organismos locales, que cumplen un rol social importante ante la sociedad y del que el Municipio, destinó más de 23 millones y medio de pesos para mejorar las prestaciones y servicios que ofrecen cada una de ellas, además de otras gestiones que se realizan a diario desde el Municipio, con el fin de acompañar el desarrollo de cada organización.

En el caso de la Asociación Bomberos Voluntarios, durante el 2020 se le otorgó un total de $1.959.781,38 y $2.634.536,17 durante el presente año, lo que hace a un subtotal de $4.594.317,55. Además, el municipio ha colaborado en conceptos de alquiler de sanitarios químicos, servicios de prevención de incendios y otros conceptos, con la suma de $1.161.905,00. Uno de los aportes que se sostienen de manera constante, es el contrato de 7 agentes de Bomberos Voluntarios, ya que como se sabe, por el momento, la fuerza no cuenta con reconocimiento de sus haberes mensuales, aporte de honorarios que en los últimos dos años, demandó una erogación de $7.098.237,66. Por lo tanto, a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, se le destinó un total por todo concepto, de $12.854.463,21

Hospital Urquiza

Una de las instituciones con las que se trabajó de manera conjunta en estos dos primeros años, es el Hospital Urquiza, y su Cooperadora. La pandemia motivó a que se trabaje de manera coordinada y destinando los fondos necesarios para que el principal centro de salud de la región, pueda afrontar la atención de todas las personas afectadas por el COVID. Además, las autoridades municipales, iniciaron y acompañaron, las pertinentes gestiones para que su ampliación pudiera concretarse y dar respuesta a una demanda social, la que además de la obra, también contará con el acompañamiento de la Municipalidad para sostener algunos servicios indispensables una vez que se inaugure la tan ansiada terapia intensiva pediátrica, como por ejemplo, la capacitación del personal a cargo; según adelantó el Presidente Municipal Martín Oliva, durante su discurso días pasados, cuando el Hospital Urquiza arribó a sus primeros 90 años de vida.

Durante el primer año de gestión municipal, la Cooperadora del Hospital recibió la suma de $1.687.661,58 y durante el presente año, la suma $ 1.985.670,55, por lo que se le entregó a las autoridades del principal Hospital regional, la cifra de $ 3.673.332,13 en concepto de aportes mensuales. Además, durante la pandemia, la comuna acompañó las gestiones de la línea COVID de atención al público, haciéndose cargo de los honorarios de los profesionales que la atendieron durante un año y medio, monto que ascendió a $ 1.584.000,00. Por lo tanto el total de aportes otorgados a la Cooperadora del Hospital Urquiza, es de $ 5.257.332,13.

Seguridad

Desde hace tiempo, el Municipio contribuye a la seguridad colaborando con todas las fuerzas de la ciudad en la medida de lo posible y atento a las cuestiones que surgen periódicamente, como roturas de motores de patrulleros, algo común en las fuerzas de seguridad que nos cuidan a diario, entre otros conceptos.

Amén de ello, el Ejecutivo otorga mensualmente, el aporte destinado a la Asociación de Amigos del Comando Radioeléctrico, para colaborar con la Jefatura Departamental de Policía, acción autorizada mediante ordenanza y que significó un aporte de $ 1.703.398,66 y de $ 2.218.753,78 durante el 2020 y el 2021 respectivamente, sumando un total de $ 3.922.152,44.

La prevención de adicciones es otro de los temas que se abordan desde el municipio. Por un lado, desde la prevención, a través de políticas de capacitación y difusión encaradas desde la Dirección de Salud Mental. Por el otro lado, se presta colaboración mensual, a la Fundación el Edén, institución que recibió entre los dos años, la suma de $ 1.163.440 con el objetivo de contribuir en la recuperación de las personas con adicciones, que llegan al lugar pidiendo ayuda profesional.

Aportes a la Educación

El intendente Oliva ya manifestó su total compromiso con la educación en todas sus instancias.

Por un lado, a través de los denominados Centros de Desarrollo de la Niñez (ex jardines maternales) existe un constante compromiso con el acompañamiento de las y los más pequeños, que sumado al Centro municipal de Primera Infancia, apuntan a resguardar la integridad de las y los recién nacidos hasta los 5 años. Allí intervienen no solo maestras de nivel inicial y de educación especial, sino también un número importante de profesionales que van desde pediatras, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, entre otros, que realizan un abordaje y contención integral de la primera infancia, esencialmente, en aquellas personas que no tienen cobertura social.

Además, desde el mes de abril de este año, se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para aprobar un aporte de 5 pesos por cada tasa municipal, destinado a la atención de las necesidades básicas y urgentes de las escuelas de la ciudad, aporte que mensualmente se entrega a la Dirección Departamental de Educación y que, hasta el momento, en estos primeros meses significó un aporte de $ 923.456,95.