El Municipio refuerza las acciones contra Enfermedades de Transmisión Sexual

El noviembre pasado, la Municipalidad de Concepción del Uruguay asumió el compromiso establecido por la Declaración de París, para llegar al año 2030 sin casos de VIH. Es en este marco que comenzaron las capacitaciones para unificar acciones con ONUSIDA.

El Municipio de La Histórica avanza en el trabajo para erradicar el VIH, ya que, luego de firmar un compromiso en noviembre del año pasado, desde la Secretaría de Salud comenzaron las capacitaciones al personal que atenderá al público en una oficina íntegramente destinada a personas que sufren alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o tengan consultas para realizar, con un asesoramiento más orientado, puntual, y acorde a los tiempos que se viven. En este sentido, también se podrán consultar aspectos sobre nuevas medicaciones, por ejemplo, tema que hasta el momento no se tenía acceso al conocimiento.

Esto está enmarcado en las acciones que lleva a cabo el Presidente Municipal, Dr. Martín Oliva, tras asumir el compromiso establecido por la Declaración de París, junto a ONUSIDA, en un encuentro que se llevó adelante en concordancia con el Dr. Alberto Stella, director de dicho organismo en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los compromisos

La firma de la Declaración de París lleva consigo un fuerte compromiso para el Municipio de nuestra ciudad, con los siguientes objetivos:

Poner fin al VIH para el año 2030

Abordar causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión.

Utilizar la respuesta al VIH para lograr una transformación social.

Construir y acelerar una respuesta adecuada que refleje las necesidades locales.

Movilizar recursos para la salud pública integrada y el desarrollo sostenible.

Declaración de París

La Declaración de París fue firmada en 2014 con el fin de desarrollar acciones para poner fin a la pandemia del VIH en el año 2030. Para lograr esto, la Declaración considera que “las ciudades y los municipios se encuentran en una posición única para liderar la acción de la Vía Rápida” con este objetivo.

Al momento de firmarse la Declaración en Concepción del Uruguay, el director del hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, detalló en su momento que “tenemos más de 300 pacientes en seguimiento crónico y en silencio porque es una actividad que se hace en el día a día, con pacientes de nuestra ciudad, el departamento Uruguay y departamentos vecinos”.

El intendente de Concepción del Uruguay, Dr. Martín Oliva, destacó que “hacemos esto porque si firmo la Declaración, tengo el compromiso de hacerlo con la responsabilidad de hacer lo pautado durante los dos años que me quedan de gestión, y queremos que sea tan fuerte, que nadie pueda después no permitir que se continúe con el trabajo. Me comprometo y comprometo a ustedes a que sean veedores del cumplimiento de lo que estamos firmando acá”.