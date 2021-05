El municipio relanza el “Fondo de Emergencia Económica”

La Municipalidad de Concepción del Uruguay pondrá en marcha, por tercera vez, el “Fondo de Emergencia Económica” por un total de $3.000.000, conformado íntegramente por recursos genuinos. Se trata de una línea de créditos con un límite de $60.000, a “tasa cero”, con tres meses de gracia, a fin de acompañar y asistir a comercios y cuentapropistas locales afectados por la pandemia. El proyecto será elevado al Concejo Deliberante en las próximas horas.

Debido a la profundización del impacto en la actividad económica local que ha provocado la pandemia, el intendente Martín Oliva decidió poner en marcha el “Fondo de Emergencia Económica”. En el mes de julio de 2020 se hizo la primera entrega de créditos y se amplió en septiembre pasado.

En este marco, $3.000.000 serán destinados a la creación de una nueva línea de microcréditos, a tasa 0%, con tres meses de gracia y con un límite máximo de $60.000 por empresa, trabajador o trabajadora independiente. De esta manera, el Departamento Ejecutivo Municipal busca acompañar y asistir a cada sector en este delicado y complejo presente.

Por otra parte, quien analice cada una de las solicitudes presentadas —al igual que en las dos primeras etapas—, será la “Comisión Evaluadora del Fondo de Emergencia Económica”, conformada por la Comisión de Presidentes de Bloques del Honorable Concejo Deliberante y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, pertenecientes a la cartera de Hacienda.

En tal sentido, en la mañana del viernes pasado, el intendente expresó: “La situación que atraviesa la sociedad en general y nuestros comerciantes en especial no es para nada sencilla. Si bien quisiéramos acompañar en mayor medida, también es verdad que para el municipio es un gran esfuerzo; pero nada comparable con el que viene realizando nuestra sociedad, nuestra gente, en este contexto. Somos conscientes de la enorme dificultad que atraviesan las distintas actividades comerciales; esta medida viene para, en cierta forma, expresarles que no están solos, no están solas, que hay un municipio que escucha y que va a seguir acompañando hasta que esta situación se normalice”.

Reuniones con representantes de la actividad artística y cultural

Otro sector muy golpeado por la pandemia, y que se encuentra en una delicada y compleja situación, es la artística y cultural; como así también aquellas actividades desarrolladas por derivación de éstas. Por ello, buscando llevar cierto alivio económico, el Estado municipal se propone destinar la suma total de $1.000.000 para el colectivo cultural uruguayense