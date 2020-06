El Paciente 1 ya está en San Justo: “Ojalá que no haya más contagios”

La Prensa Federal dialogó hoy nuevamente con César, el “Paciente 1” de Covid19 oriundo de San Justo y que tras recuperarse de la afección respiratoria en el Hospital Urquiza, regresó ayer a su localidad para continuar allí el aislamiento junto a su pareja y su sobrino, ambos también con coronavirus. “Los tres estamos bien, ya casi sin síntomas, esperando que pasen los días en cuarentena”, señaló.

Luego de dos semanas internado en el Hospital Urquiza, el Paciente 1 evolucionó de la afección y por eso se consideró oportuno dejarle regresar a San justo y continuar el aislamiento con los otros dos pacientes positivos, integrantes de su familia. “Me volvieron a hacer un hisopado y dio positivo de nuevo, ahora tengo que repetirlo en una semana hasta que salga negativo y recién ahí me darían el alta. Pero de salud estamos bien, los tres”, contó a La Prensa Federal.

Señaló que realizan una cuarentena estricta y que no pueden tener contacto con nadie. Se les llevan suministros diariamente y se les realizan controles para ver las evoluciones de la enfermedad. “Nos tenemos que tomar la temperatura bastante seguido, para ir haciendo un seguimiento, e informar si hay algún cambio importante”, aseguró.

El paciente insistió en la difícil situación que les tocó pasar: “es algo que no le deseamos a nadie, pero la verdad es que le pudo pasar a cualquiera. En el mercado de Escobar no tuve contacto estrecho con nadie, pero es cierto que había mucha gente en un espacio chico. Ahí es obligatorio el barbijo y yo además tenía lentes. Pero bueno, me contagié igual… mi hermano que me acompañó en ese viaje, no se contagió. Me tocó a mí, que va a ser, sólo esperamos que no haya más personas afectadas porque eso es algo que nos duele”, afirmó César, el Paciente 1, ya recuperándose y a la espera del alta.