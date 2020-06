El Paciente con Covid-19 habló con La Prensa Federal: Su viaje, las descargas en Concepción y los familiares con riesgo de contagio

La Prensa Federal dialogó con el Paciente Positivo de Covid19 oriundo de San Justo y que se encuentra internado en el Hospital Urquiza, en aislamiento, y recuperándose de un cuadro respiratorio. “Ya estoy mejor, me bajó la fiebre y sólo me queda un poco de tos, pero quiero aclarar algunas cosas que se dijeron en las últimas horas”, afirmó. Se esperan los resultados de los análisis al círculo familiar, donde hay cuatro casos sospechosos con “alta probabilidad” de contagio.

En diálogo desde el Hospital Urquiza, el paciente de San Justo señaló a La Prensa Federal que viajó al mercado de Escobar el jueves 14 de mayo a buscar frutas y verduras para un reparto que realiza en algunas verdulerías de Concepción del Uruguay, en Caseros y fundamentalmente en San Justo. Ese mismo 14 de mayo, volviendo de Buenos Aires de hacer el reparto, pasó por tres verdulerías de Concepción del Uruguay donde descargó mercadería. “Ya pasé el contacto de las tres verdulerías de la ciudad y la gente de salud se contactó con ellos. En ningún caso hubo síntomas, así que por ahora no hay sospechas de contagio, aunque están atentos a lo que pase y continuando con el aislamiento”

“El último viaje que hice con mercadería a Buenos Aires fue el 14 de mayo, y pasé por Concepción a descargar en esos tres lugares. Esa fue la última vez que viajé con el camión y no volví a descargar mercadería en Concepción del Uruguay. Es mentira que estuve en la feria Franca y en otras verdulerías el sábado pasado. Nunca trabajé en la Feria municipal”, señaló el paciente a La Prensa Federal.

Su salud

“Luego de ese viaje a Buenos Aires, 10 días después, comencé a tener fiebre, pero coincidió que fue después de un día de mucha lluvia (el 22 de mayo) yo me empapé y tuve una mojadura importante. Pensamos que era un resfrío y nada más. Pasaron los días y la fiebre seguía y tenía mucha tos, por lo que me sugirieron que vaya al hospital. El sábado 30 de mayo me dejan internado y me dicen que podría ser sospechoso de coronavirus y ahí avisamos a toda la familia y a mi hermano en Caseros que había viajado conmigo a Buenos Aires el día 14. El lunes confirmaron los resultados”, detalló el paciente, de quien se reserva el nombre a raíz de una fuerte estigmatización sufrida en las últimas horas, incluso algunas amenazas.

“Durante 15 años hice este trabajo, en el mercado de Escobar había controles y se tomaron recaudos sanitarios, pero me contagié igual. Es algo que puede pasar. No se lo deseo a nadie. Imagínese que ahora seguramente mi familia también va a tener que pasar por eso. Pero estaba trabajando, no fue una cuestión caprichosa, fui a buscar alimentos y es el sustento de mi familia. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas, incluso cuando descargamos la mercadería también se toman recaudos y si toda la gente se cuida hay menos riesgo de contagiarse. Puede pasar? Si, le ha pasado a médicos y enfermeros que toman todos los recaudos… y bueno a mí me pasó”, señaló.

Más contagios

Si bien se esperan los resultados de los análisis para esta noche, posiblemente surjan más pacientes positivos en el círculo íntimo del Paciente 1. Su pareja, la hija y un yerno que son contacto estrecho con este hombre, presentaron algunos síntomas leves y se les tomaron muestras considerándolos “casos sospechosos de alta probabilidad”; lo mismo con el hermano del Paciente 1, quien lo acompañó en el camión al viaje al mercado de Escobar y que vive en la localidad de Caseros.

Por este motivo, tanto en San Justo como en Caseros, las familias se encuentran con un aislamiento absoluto; y equipos sanitarios de epidemiología de la provincia concurrieron a sus domicilios para tomar las muestras que ya se están analizando.

Además, se solicitó a los vecinos de ambas localidades que hayan tenido contacto con integrantes de estas familias, que mantengan el aislamiento y que informen inmediatamente a las autoridades sanitarias de cada localidad en caso de tener síntomas sospechosos: fiebre, tos, deficiencias respiratorias o pérdida de olfato repentino. En sintonía con ello, el frigorífico ServiAve de San Justo tomó la decisión de cerrar unos días, hasta tanto ver la evolución de algunas personas que tuvieron contacto con la persona que dio positivo en el análisis de Covid-19. Es decir, extremar las medidas de prevención.

La clave en estos momentos es, sin paranoia pero con mucha responsabilidad, tratar de contener cualquier posibilidad de circulación del virus en estas localidades y en ciudades vecinas. Por ello se insiste en mantener el distanciamiento social y los cuidados de salud e higiene y, como ya se dijo antes: sostener las conductas de responsabilidad ciudadana, más que nunca.