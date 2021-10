El Palacio San José reabre sus puertas: recomendaciones y requisitos

Por la favorable situación epidemiológica que se vive, no solamente en Concepción del Uruguay y alrededores, sino también a nivel nacional, se confirmó que el Palacio San José volverá a abrir sus puertas este próximo 8 de octubre, en el marco del comienzo del fin de semana largo.

El sábado, el ministro de cultura de la nación, Tristán Bauer y el director del palacio, Norberto Iribarren, recorrieron las obras que se realizan en todo el edificio de cara a la reapertura. La fecha estimativa sería el viernes 8 de octubre dando comienzo al fin de semana largo a nivel nacional.

Desde el Palacio San José comunican:

Por favor le recomendamos leer el siguiente apartado antes de hacer la inscripción.

El Museo estará abierto en los siguientes días y horarios:

Lunes: cerrado

Martes: cerrado

Miércoles: cerrado

Jueves: de 9:30 a 18:00 hs

Viernes: de 9:30 a 18:00 hs

Sábado: de 9:30 a 18:00 hs

Domingo: de 9:30 a 18:00 hs

Teléfono: 03442 – 438636

E-mail:

info@palaciosanjose.gob.ar

biblioteca@palaciosanjose.gob.ar

archivo@palaciosanjose.gob.ar

Dirección: ruta Provincial Nro 39 Kilómetro 128 (desvío al norte 3 km), Zona rural – Caseros, Dto. Uruguay, Entre Ríos

Coordenadas: -32.427455874214125, -58.52130886207799

Página Web Oficial: https://museourquiza.cultura.gob.ar/

Facebook: Palacio San José

Instagram: Palacio San José_oficial

RECOMENDACIONES

– Debemos inscribirnos para visitar la casa, hay aforo.

– NO debemos ingresar al predio con mascotas.

– Dentro de los jardines y patios de la casa NO debemos consumir alimentos, mate o gaseosas (bebidas: solo agua).

– NO debemos usar flash dentro de las habitaciones.

– No debemos visitar el museo en traje de baño y/o con el torso desnudo.

– El predio NO cuenta con servicio de bufet, ni lugares de expendio de bebidas y alimentos.

– Recuerde que es un museo a cielo abierto, de necesitar, traer paraguas, capas, gorro, protector solar, repelente y todo aquello que crea sea necesario.

Entrada gratuita

En el caso de grupos escolares o de turismo inscripción por mail a info@palaciosanjose.gob.ar