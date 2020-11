El PJ le respondió a la UCR tras el fuerte comunicado en contra de Bordet

A través de un comunicado de prensa, el Partido Justicialista (PJ) le respondió a la Unión Cívica Radical (UCR), quienes se habían manifestado de modo crítico hacia el gobernador Gustavo Bordet respecto a la posibilidad de que el diputado provincial del oficialismo Diego Lara presida el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Titulado “La diáspora de la UCR, la sombra de un partido”, el Justicialismo se manifestó así:

Cada vez más bajo, sin protección alguna, sigue cayendo la dirigencia de la UCR en Entre Ríos.



El histórico partido hecha mano de insultos para justificar su pobre performance como oposición.



Tildar al gobernador de “gorila” para criticar la definición del mandatario sobre las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas es un recurso desvergonzado y absurdo, al igual que lo es insultar a Diego Lara quien cumplió, como todos los demás candidatos, los procedimientos establecidos en la Ley para ocupar el cargo por el que concursó.



Sabrá la UCR que del ridículo no se vuelve, y menos cuando desnuda la impotencia de no lograr marcar agenda propia.



Hubo una vez un partido serio que marcó destinos y definió políticas.



Hoy ese partido es sólo la sombra de la derecha con la que conformó la alianza que llevó al país a uno de sus momentos de mayor sufrimiento.



Esta dirigencia es la misma que se pregona defensa de la República y las instituciones, es la misma que nos “federalizó” con papelitos de colores cuando fueron gobierno y es la misma que se da un baño de transparencia para criticar una instancia de concurso público como lo fue la del Tribunal de Cuentas.



Son los mismos dirigentes que caen al ridículo extremo y al insulto fácil para denostar políticas públicas que no supieron ni pudieron llevar adelante cuando fueron gobierno.



Nosotros somos una fuerza política con un profundo respeto institucional, prudencia y templanza, valores que la UCR hoy no puede mostrar. Las críticas de la UCR al gobernador carecen de decencia y argumentos válidos, y responden a una falta total de fundamentos para la objeción del procedimiento de elección, el cual se basó en la total transparencia institucional, siendo la primera vez en la historia que se lleva adelante un concurso público de estas características, lo cual brinda mayor calidad Institucional a nuestra provincia, fruto de una decisión política del gobernador.



La UCR entrerriana desconoce los procesos institucionales y las leyes vigentes que dicen respetar. Este sector de la oposición, desde un tiempo a esta parte se ha acostumbrado a hacer uso del agravio, lo cual denigra a la democracia y baja el nivel del debate político que debemos dar los dirigentes entrerrianos.



Nuestro mensaje es el futuro. Somos la única fuerza política capaz de garantizarle todo esto a nuestro pueblo. No hablamos con oportunismo. Los dirigentes de la UCR no pueden decir lo mismo. La historia se escribe por sí misma.