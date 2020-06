El PJ Uruguay cargó contra Cambiemos

A través de un comunicado, el peronismo del departamento Uruguay, en general, y de Concepción del Uruguay, en particular, se expresó y fijó posición sobre la inteligencia ilegal realizada durante la administración de Mauricio Macri, sobre la emergencia sanitaria por coronavirus y la discusión en torno a Vicentín, todos temas que según indicaron son “utilizados por la oposición de Juntos por el Cambio para ir en contra de la presidencia de Alberto Fernández”.

En este sentido en el escrito, desde el peronismo indicaron: “Acompañamos la decisión del Presidente, Alberto Fernández, de preservar las más de 6 mil fuentes de trabajo, directo, y hacer efectivo el pago a los proveedores de la firma Vicentín. Recordamos que Fernández definió que su gestión solucionaría los problemas argentinos atendiendo en primer lugar “a los que menos tienen para llegar a los que más tienen” y, en este sentido, los trabajadores, los productores y la mayoría de los productores representan la parte que menos tienen frente a Vicentín y sus dueños. No podemos dejar de señalar que la responsabilidad de lo sucedido con la empresa cerealera es de la ex administración de Cambiemos que bajo la presidencia de Mauricio Macri otorgó irregularmente créditos del Banco Nación, dinero que hoy no sabemos a dónde está”.

“Vicentín debe unos 1.350 millones de dólares y tiene entre sus acreedores, además del Banco Nación y la AFIP, a bancos internacionales. En el PJ uruguayense impulsamos la investigación judicial sobre los créditos dados y la posible connivencia que existió entre los directivos de la empresa y Cambiemos”, añadieron.

Pandemia

En lo que respecta a la situación excepcional que se vive en al mundo y que Argentina no escapa de ello, la PJ local indicó: “La pandemia por coronavirus trajo medidas en pos de salvar y cuidar las vidas de los argentinos, medidas que compartimos y acompañamos. El Presidente, Fernández, el Gobernador, Gustavo Bordet, y el Intendente, Martín Oliva, trabajan con el mismo objetivo, que el sufrimiento de las y los vecinos sea el menor posible. Estas medidas han salvado miles de vidas”.

Asimismo resaltaron: “Vemos con preocupación de que existe una intencionalidad política por parte de la oposición en sostener, entre otras cosas, que las decisiones entorno a la pandemia son perjudiciales. Esta oposición es la misma que entre el 2015 y el 2019 se dedicó a vaciar el sistema de salud público, la educación , el bolsillo de los trabajadores, la mesa de los argentinos y quitaron los remedios de los jubilados, entre otros retrocesos sociales y económicos que vivimos los argentinos. Hasta nos habíamos quedado sin ministerio de Salud de la Nación porque Cambiemos degradó a Secretaría”; explicaron y profundizaron: “Pero, Cambiemos no será recordado sólo por degradar la salud, la educación o endeudar al país en miles de millones de dólares, también quedará en los libros de historia por el espionaje ilegal que hizo desde el Gobierno Nacional, según procesos judiciales llevados adelante en los tribunales de Comodoro Py, de Dolores o de Lomas de Zamora, entre otros”.

Finalmente, respecto de la oposición ultimaron: “Fueron Mauricio Macri y Cambiemos los que utilizaron recursos del Estado para realizar ilegalmente escuchas, espiar, armar operaciones mediáticas y judiciales, seguir a dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos. El accionar de Cambiemos, en este sentido, sólo puede ser comparado al que se hacía durante la última dictadura cívica militar argentina. Desde Concepción del Uruguay nos solidarizamos con las cientos de víctimas”.

“Exigimos que la investigación avance y ponga luz a tanto oscurantismo”, concluyeron el escrito.