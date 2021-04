El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica dijo que las nuevas medias son “una tomada de pelo”

Para Lapiduz, “estas medidas tranquilamente se podían anunciar para hacerlas efectivas desde la cero horas del día lunes y no paralizar todo lo que estaba organizado”, enfatizó.

Leandro Lapiduz, titular de la AHGC y la Región.

Tras las nuevas medidas emitidas por el gobierno de la provincia, las cuales entraron en vigencia desde las cero horas de este sábado y se extenderán hasta el 3 de mayo, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, Leandro Lapiduz hizo saber el enojo del sector.

En declaraciones a Diario Río Uruguay, el dirigente señaló que “no podemos dejar de pensar el hecho de que el gobierno provincial tome estas medida un día viernes, sin tener en cuenta que en diferentes ciudades como por ejemplo en Concordia, se están llevando adelante competencias como el Half -que es una competencia que mueve dos mil personas-, realmente nos parece una tomada de pelo”, espetó.

Al tiempo que aseguró que en Concordia particularmente “hay gente que tenía las contrataciones hechas, gente que venía a mitad de camino, se invirtió más de un millón de pesos en bolsas de agua, los organizadores no sabían que responder y eso nos deja en un lugar muy triste que se debe justamente, a esta manera de tomar las medidas”.

“También había eventos y cumpleaños que estaba permitidos y contratados, pero ahora no solo no lo pueden realizar, sino que no se cuenta con el dinero para devolver la seña y resulta realmente una tomada de pelo”, agregó.

Lapiduz le habló directamente a las dirigencias políticas y enfatizó que “si no somos más organizados con este tipo de cuestiones, no esperemos que después la gente vuelva a Concordia, porque ante este tipo cosas la gente no sabe discernir si es una medida nacional, provincial, si lo acató el intendente; solo sabe que como destino quedamos realmente muy muy mal parados”.

En tanto que para concluir remarcó que “realmente nosotros estamos a favor de colaborar con este tipo de medidas cuando sean necesarias, pero teniendo una organización adecuada; porque de esta manera no adherimos y nos ponemos en contra de quedar expuesto como destino”, para finalizar, dijo que “el foco debe ser puesto realmente en el control de las fiestas clandestinas y en reforzar el sistema sanitario”.