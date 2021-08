El Turismo Pista tiene ilusiones locales

Con un extenso cronograma se desarrolló un sábado competitivo para el Turismo Pista.

La tarde de sábado culminó con una extensa batería de series para el Turismo Pista que presentó un parque cercano a los 150 autos repartido en sus tres clases, con un destaque importante de los tres uruguayenses presentes en la categoría nacional.

Scatena

Elola

Dodera

Fabricio Scatena ganó su Serie en Clase 2 Los pilotos uruguayenses en el Turismo Pista



Fabricio Scatena está a un paso de hacer historia y ganar de local en una categoria nacional. Se hizo lugar en la serie y capturar la punta para no soltarlo mas pese a una lucha que se intensificó en el último giro. No fué la serie mas rápida pero la solidez del auto ilusiona.

Es también positiva la serie para Sebastián Elola con un noveno puesto, que al igual que Scatena, compiten en la Clase 2. La competencia final de la Clase 2 tendrá a Franco Fauret junto a Alejo Cravero en la primera fila mientras Fabricio Scatena y Luciano Gonzalez partirán desde la segunda.

En la Clase 1, Brian Dodera vivió una serie donde hubo pelea con adversarios que no lo trataron del todo bien. Finalmente tras recargos logró adelantar algunos puestos mas en el clasificador que lo dejaron quinto , largando dentro de los primeros quince, algo importantísimo en un pelotón de 45 autos.

La Clase Uno sus series clasificatorias, las cuales terminaron definiendo el orden de partida rumbo a una final que mostrará a Santiago Leguizamon en la posición de privilegio mientras Adrián Oubiña estará a su lado, en la tercera ubicación estará el ganador de la tercera serie, Diego Varano

El día domingo continuará la actividad en la histórica desde temprano. A las 10 AM con la primer final, televisado por TyC sports y Carburando Play (streaming).