Elecciones: El debate bonaerense tuvo el eje en la economía

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre sostuvieron este miércoles un debate de tono moderado durante la mayor parte de su desarrollo, donde expusieron sus propuestas para el Congreso en materia de economía, educación, calidad institucional y salida de la pandemia de coronavirus, entre otros puntos.



Participaron los postulantes de Juntos, Diego Santilli; del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz; del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Nicolás del Caño; de Avanza Libertad, José Luis Espert; del Frente Más Valores, Cynthia Hotton, y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

Durante el intercambio de propuestas, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que “la calidad institucional es que cuando juramos con la Constitución la cumplamos”, en el debate televisivo para las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.

En el programa “A Dos Voces”, de la señal Todo Noticias (TN), y en el eje temático “Calidad institucional, seguridad y justicia”, Tolosa Paz pidió “una mujer en la Corte”, solicitó “garantizar la independencia de los tres poderes del Estado” y ejemplificó que “cuando (el expresidente Mauricio) Macri gobernó la Argentina, y (Diego) Santilli era parte, destrozaron la calidad institucional”.

Expresó también que con “la designación de dos jueces de la Corte por decreto, beneficiaron a los familiares de Macri, armaron la mesa judicial para perseguir a los políticos y llegaron las escuchas ilegales, y hasta se animaron a espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, además de recordar que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “tiene que rendir cuenta por los aportantes truchos” en la campaña electoral de 2015.

Precisamente Diego Santilli, de Juntos, contestó que “con la seguridad no hay que improvisar, hay que tener decisión política y planificar e ir a fondo, detener a los delincuentes, condenar y que cumplan” la pena “y no salgan antes de tiempo”, además de “sacar a las calles a 15 mil policías que hacen tareas administrativas, cambiar el Código Procesal Penal para endurecer las penas para los narcos, motochorros y autores de delitos violentos”.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, “en un país con 19 millones de pobres, y donde todo se define en el Fondo”, donde “hay un pacto para pagarle al FMI”, y remarcó que “los cambios que necesita el pueblo trabajador van a venir desde abajo, no desde los políticos llenos de privilegios” y propuso “que gobiernen los trabajadores”.

José Luis Espert, de Avanza Libertad, apoyó “la acción de la fuerzas policiales en favor de los inocentes ante los delincuentes” solicitó terminar con “los jueces saca presos”, se quejó de “la lamentable doctrina abolicionista de (el ex juez Eugenio) Zafaroni” y fue por “la suba en el endurecimiento de las penas, bajar edad imputabilidad a 14 o 12 años y armar una fuerzas para combatir el narcotráfico”.

Cyhthia Hotton, del Frente Más Valores, recordó que “en un sistema republicano, representativo y federal lo que garantiza la democracia es la justicia, independiente, despolitizada y eficiente, lo mismo con el Consejo de la Magistratura”, y agregó que el 30 por ciento de los juzgado “no tienen jueces nombrados y van los subrogantes que más le convengan”.

Coincidió con Espert en “la ‘zaffaronización’ de la justicia” (en alusión al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, de tendencia garantista), terminar con “la puerta giratoria”, impulsar “una normativa que limite las excarcelaciones”, además de que “no prescriban los actos de corrupción” y con unas fuerzas de seguridad “con acceso a equipamiento necesario y un salario digno, y lo mismo las Fuerzas Armadas”.

Florencio Randazzo de Vamos con Vos, dijo que la inseguridad “es un fenómeno multicausal que necesita un abordaje integral” y apuntó a que “la solución a largo plazo es reconstruir el tejido social, coordinando fuerzas seguridad, justicia y el Congreso”.

“En el Parlamento proponemos una ley que reforme el régimen de excarcelaciones para delitos violentos y reincidentes, duplicar la pena para los que utilizan menores para delinquir, y una ley de armas y arsenales”, además de una nueva normativa de drogas “para que los barcos estén presos”.