Eliminatorias África: Senegal, Camerún, Ghana, Marruecos y Túnez al Mundial

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con cinco plazas para la Copa Mundial de Fútbol y la semana pasada se llevaron a cabo los encuentros de ida de las Eliminatorias, mientras que este martes se definieron los clasificados.

Senegal eliminó a Egipto, en una definición infartante en los penales, por lo que se aseguró su pasaje. Además, la otra sorpresa fue la eliminación de Nigeria, que perdió con Ghana. Por otra parte, Marruecos goleó a Congo y también irá a Qatar. Misma suerte corrieron Túnez, que superó a Mali, y Camerún, que venció a Argelia.

Cuando parecía que los argelinos eran quienes accedían a la próxima Copa del Mundo, Toko Ekambi se transformó en el héroe de los cameruneses y consiguió la clasificación.



Clasificados de las Eliminatorias de África

Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos, Túnez.

Senegal 1 vs. 0 Egipto (IDA: Egipto 1-0 Senegal). Senegal va al Mundial tras ganar en los penales.

Nigeria 1 vs. 1 Ghana. Se clasificó Ghana.

Argelia 1-2 Camerún (IDA: Camerún 0-1 Argelia) Camerún al Mundial.

Marruecos 4 vs. 1 RD Congo (IDA: RD Congo 1-1 Marruecos). Marruecos, a la Copa del Mundo.

Túnez 0 vs. 0 Mali (IDA: Mali 0-1 Túnez). Túnez estará en Qatar.