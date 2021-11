Eliminatorias: Argentina igualó con Brasil pero igual se clasificó

La Selección Argentina empató este martes 0-0 en el estadio Bicentenario de San Juan frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas y cerró el año clasificando a la Copa del Mundo Qatar 2022, tras el empate Colombia y la derrota de Chile.

El conjunto de Lionel Scaloni no pudo desplegar su mejor juego en la noche cuyana. Un Lionel Messi volviendo a la titularidad tras sus dificultades físicas extrañó su mejor forma y el equipo lo sintió, ante un rival de alto nivel.

El primer tiempo se inició ahorrando emociones en las áreas pero no intensidad. Frenético, el desarrollo abundó en roces, pierna fuerte y discusiones, como si hubiera que demostrar algo más allá de un juego convincente.

Vinicius fue el primero en amenazar pero quiso picarla ante el Dibu Martínez y le salió mal. Ya en el último tramo, Lautaro Martínez tuvo su chance, pero le mordieron el remate, y en un cierre favorable a la Albiceleste, Rodrigo De Paul obligó al esfuerzo a Alisson.

El complemento se inició con una mala para el local: Cristian Romero debió salir con una lesión muscular, reemplazado por Germán Pezzella. Después, en un contexto parejo y siempre peleado, Fred metió un tiro en el travesaño y Cunha definió mal en una jugada con un lujazo de Vinicius.

Al final, ya con el equipo sabiendo que una victoria le aseguraría el boleto a Qatar y un empate lo haría esperar la derrota de La Roja, el cero no se movió. Se fue así un 2021 a pura alegría para la Selección, más allá de este cierre apretado contra el líder de la clasificación.