Eliminatorias: Conmebol confirmó la triple fecha deseptiembre

La Conmebol confirmó las fechas y horarios correspondientes de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas a disputarse del 2 al 9 de septiembre en la reanudación del certamen que otorga cuatro plazas y un repechaje para el Mundial Qatar 2022.



La Dirección de Competiciones de Selecciones de la Conmebol confirmó que el jueves 2 de septiembre se jugará la novena fecha; el domingo 5 se llevará a cabo la postergada sexta fecha; y jueves 9 será el turno de la décima.

Argentina, campeón de la Copa América Brasil 2021, visitará a Venezuela en la fecha 9; luego jugará como visitante ante Brasil en la sexta y recibirá a Bolivia para la décima.

A continuación todos los próximos tres partidos de Eliminatorias Sudamericanas:

Jueves 2 de septiembre, fecha 9: Bolivia vs Colombia, en La Paz, a las 17, Ecuador vs Paraguay, en Quito, a las 18, Venezuela vs Argentina, en Caracas, a las 21, Perú vs Uruguay, en Lima, a las 22, Chile vs Brasil, en Santiago, a las 22.

Domingo 5 de septiembre, fecha 6: Brasil vs Argentina, en San Pablo, a las 16, Ecuador vs Chile, en Quito, a las 18, Paraguay vs Colombia, en Asunción, a las 19, Uruguay vs Bolivia, en Montevideo, a las 19, Perú vs Venezuela, en Lima, a las 22.

Jueves 9 de septiembre, fecha 10: Colombia vs Chile, en Barranquilla, a las 20, Uruguay vs Ecuador, en Montevideo, a las 19.30, Paraguay vs Venezuela, en Asunción, a las 19.30, Argentina vs Bolivia, en Buenos Aires, a las 20.30, Brasil vs Perú, en Recife, a las 21.30.

Posiciones: Brasil 18 puntos; Argentina 12; Ecuador 9; Uruguay y Colombia 8; Paraguay 7; Chile 6; Bolivia 5; Venezuela y Perú 4.