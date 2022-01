Eliminatorias Qatar 2022: Sin Messi, Scaloni dio la lista de convocados

El astro argentino no formará parte del plantel nacional ante Chile y Colombia con el objetivo de darle descanso entre viajes y partidos con el seleccionado y que se enfoque de lleno en su recuperación tras haberse contagiado de Covid.

Messi no fue citado de común acuerdo con el entrenador.

Lionel Messi quedó este miércoles afuera de la lista de convocados del seleccionado argentino para los partidos contra Chile (27 de enero) como visitante y Colombia (1 de febrero) como visitante, por la 15ta. y 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La ausencia del rosarino se debe al reciente contagio de coronavirus durante los últimos días del año pasado, que aún no le permitieron sumar minutos en el Paris Saint Germain de Francia. El objetivo era darle descanso entre viajes y partidos con el seleccionado y que se enfoque de lleno en su recuperación.

Además, la idea de Lionel Scaloni pasó por mantener una buena relación con el conjunto francés, que se quejó en reiteradas ocasiones del desgaste padecido por sus futbolistas al ser constantemente convocados.

La baja de Messi para la doble fecha contra Chile y Colombia había sido adelantada por por el diario Mundo Deportivo, que aseguraba exixstía un acuerdo entre Paris Saint Germain y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que las estrellas del equipo francés no viajen para los partidos que se disputarán el 27 de enero y el 1 de febrero.

El otro que no apareció fue Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), que padeció una lesión en el tendón de la corva y tendrá al menos dos meses más de recuperación.

El último faltante fue Nicolás Domínguez, que perdió lugar en Bologna durante las últimas semanas luego de sobreponerse al coronavirus.

Asimismo, volverán Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Alexis Mac Allister.

Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar, visitará a Chile el jueves 27 en la altura de Calama y luego recibirá a Colombia, el martes 1 en Córdoba. El equipo de Scaloni acumula 27 partidos sin derrotas, lo que la convierte en la selección de mayor invicto de la actualidad a nivel mundial.

La posibilidad para Scaloni pasará por probar a algunos futbolistas como Ángel Correa, de gran presente en el irregular Atlético de Madrid de Diego Simeone, en el frente de ataque, y lo mismo con Paulo Dybala, que hasta el momento no consiguió su mejor nivel en la Selección.

El exatacante de San Lorenzo lleva un semestre interesante, con palabras de elogio de su propio entrenador, y un gol desde el mediocampo a Villarreal por LaLiga de España.

Por detrás de ellos aparece Julián Álvarez, la gran joya del fútbol argentino y de River, que sin ofertas del exterior se quedará a pelear la Copa Libertadores de América y la Copa de la Liga Profesional en el primer semestre.

Álvarez es convocado habitualmente pero todavía es uno de los futbolistas de segunda línea a la hora de armar un once titular, por lo que posiblemente tenga alguna chance con el equipo ya clasificado.

TODOS LOS CONVOCADOS