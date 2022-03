Eliminatorias Sudamericanas: Tres selecciones que van a todo o nada por el repechaje

Perú, Colombia y Chile son las tres selecciones que tienen la lucha directa por el boleto de repechaje. El ganador del cupo de repesca se enfrentará con la selección que termine en la quinta posición del clasificatorio de Asia. Antes de imaginar el partido único de repesca en junio contra el quinto clasificado de Asia, Perú (quinto, 21 puntos), Colombia (sexto, 20 puntos) y Chile (séptimo, 19 puntos) deben enfocarse en una muy complicada última fecha del premundial, hacer cuentas y encomendarse.



Perú vs. Paraguay

Perú es el único que depende de si mismo y el que tiene más opciones. Con un triunfo a Paraguay el martes en Lima estará en la repesca, la vía por la que clasificó a Rusia-2018 de la mano de su actual entrenador, el argentino Ricardo Gareca, tras 36 años sin acudir a una cita máxima.

En caso de empate, la Blanquirroja deberá esperar a que Colombia (20) no le gane a domicilio a Venezuela y Chile (19) no haga lo propio ante Uruguay en Santiago.

La selección inca, amiga de las hazañas, no la tendrá sencilla ante Paraguay que pese a estar eliminado le ganó con autoridad por 3-1 la fecha pasada a Ecuador, aunque el equipo de Gustavo Alfaro de todos modos logró la clasificación.



Venezuela vs. Colombia

Con un ojo en Lima, Colombia tiene menos opciones: Primero deberá ganar a la Vinotinto a domicilio y esperar que Perú pierda puntos ante Paraguay.

El triunfo 3-0 ante Bolivia el jueves en la anteúltima fecha terminó con una increíble racha de siete encuentros sin triunfos y sin anotar. Los ‘cafeteros’ apuestan todo a su nueva figura, el delantero Luis Díaz. El jugador del Liverpool abrió el camino para un contundente 3-0 a Bolivia el jueves enterrando el maleficio goleador del equipo de Reinaldo Rueda.

De mínima, Colombia está obligada a mantener la senda ganadora el martes contra Venezuela, porque si empata dependerá de una derrota de Perú para ir a la repesca.



Chile vs. Uruguay

Chile es el que está más complicado entre los tres aspirantes al repechaje. Séptima con 19 puntos, le debe ganar sí o sí a Uruguay, que llega a Santiago envalentonado por su clasificación en la fecha pasada.

Pero aún si vence a la Celeste deberá esperar una serie de combinaciones favorables para no padecer una segunda eliminación mundialista consecutiva.



Bolivia vs. Brasil

El líder Brasil, clasificado hace varias fechas, deberá trepar a la altura de La Paz (3.600 msnm) para visitar a Bolivia. Por su lado, la Verde quiere conquistar un triunfo y darse el lujo de bajar al líder e invicto de las Eliminatorias.