Eliminatorias: Suiza sacó pasaje y condenó a Italia al repechaje

Los helvéticos vencieron 4-0 a Bulgaria y se quedaron con el pase directo a la Copa del Mundo, mientras que la Azzurra igualó sin goles ante Irlanda del Norte e irá al repechaje.

Otra sorpresa en las Eliminatorias UEFA, Italia no logró pasar del empate sin goles ante Irlanda del Norte y no pudo sacar pasaje directo al Mundial de Qatar 2022 ya que Suiza goleó por 4-0 a Bulgaria. Así, los helvéticos están en la Copa del Mundo y la Azzurra deberá ir al repechaje.

El combinado italiano sabía que no dependía de sí mismo y que necesitaba sumar puntos y que Suiza no lo haga ante Bulgaria. Es que ambos equipos llegaban igualados en puntos a la fecha 10 del Grupo C. Sin embargo, los de Roberto Mancini no lograron más que un empate por 0-0 ante Irlanda del Norte y se quedaron con las ganas de sacar pasaje directo al Mundial de Qatar. Ahora, irán al repechaje por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Goleó Inglaterra

Inglaterra aplastó como visitante a San Marino por 10-0, en un partido correspondiente a la 10ª y última fecha del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial. Con esta victoria, el seleccionado británico aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los dirigidos por Gareth Southgate necesitaban un punto para lograr el objetivo, ya que solo podía ser igualado por Polonia (arrancó la jornada con seis tantos menos de diferencia). El contundente triunfo no dejó dudas y el escolta, que irá al repechaje, encima cayó 2-1 como local frente a Hungría.