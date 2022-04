Elnes Bolling capitán de Parque Sur: “Tengo ganas de seguir”

Antes del juego de este viernes de Liga Argentina, entre Parque Sur y Racing de Chivilcoy, la prensa Sureña dialogó con el capitán sureño Elnes Bolling, entre otras cosas sobre cómo se ve luego de la finalización de la Liga.



Prensa Parque Sur: Se termina una nueva edición de la Liga, ¿contanos tus sensaciones del cierre de una etapa?

Elnes Bolling: Sensaciones raras, contento de poder jugar en mi club, pero por otro lado triste por no cumplir el objetivo grupal.

P: Después de tanto trabajar y jamás bajar los brazos se llegó a la victoria ante Pergamino, un rival muy difícil. ¿Dónde crees vos que estuvo la clave para quedarse con la victoria?

EB: No sé si fue la clave de la victoria, pero no salirse del roll de cada uno y dar un plus por el equipo fue lo que nos hizo llevar el juego. Cada uno aportó un poquito mas de lo que puede dar.

P: ¿Qué balance podes hacer del torneo?

EB: Por mas que no haya finalizado uno tiene que ser realista y autocrítico. El balance no es el que yo quería. Sin dudas!

P: ¿Qué pasa por tu cabeza en lo deportivo para más adelante?

EB: Por ahora pienso en jugar el partido que nos queda, cerrar una nueva temporada y descansar. Pero hay ganas de seguir.

P: ¿Descansar y pensar en lo que vendrá?

EB: Sin dudas, a disfrutar de eso que es parte y necesario!

¿Cómo capitán y referente del equipo, que consejos le podrías dar a los chicos y chicas de intermedias que sueñan con ser deportistas profesionales?

EB: Mas como persona que capitán y referente, les digo a los chicos y chicas de las intermedias que los sueños son personales y que cada uno de ellos y ellas van a cumplir sus sueños, llegando a donde tengan que llegar. Pero antes que todo eso, que disfruten mucho del club, compañerismo y el del deporte.

¿Cómo siempre, algo que decirles a la familia sureña?

EB: Eternamente agradecidos a ellos por el aguante SIEMPRE, somos todos o no somos nada.



