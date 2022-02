Elogian el gesto del entrerriano que se fue solo a ayudar en los incendios en Corrientes

“Un entrerriano se vino solo a ayudar a Corrientes”, tituló “Ahora Virasoro” al momento de contar la particular historia de un comerciante oriundo de Concordia que se fue hasta la provincia vecina a Entre Ríos.

“Hola me presento, soy Martin Fernández, de Concordia, Entre Ríos y quiero ayuda”. Así comenzó la conversación. Dolido por las imágenes que veía por la tele, decidió que tenía que dar una mano.

Entonces, cargó un tanque de 1000 litros de agua y una bomba motor, equipo su 4×4 y pidió ayuda para saber a dónde hacía falta, le aviso a su familia y se mando a la ruta.

Martín tiene 44, es de Concordia, Entre Ríos, comerciantes, casado con Carolina y con dos hijos menores Camilo y Fátima. Toda la familia lo apoyó para realizar esta patriada.

“Le comenté a mi esposa lo que pasaba en Corrientes. Yo tenía que venir a ayudar. Me dijo que si lo sentía en el corazón, tenía que venir”, contó y afirmó: “tengo los equipos y la disponibilidad. Mi hijo me preparó el equipo de termo y el mate y me mandé para Corrientes”.

Reflexionó luego: “No podía quedarme de brazos cruzados. El año pasado hubieron incendio y los Bomberos tuvieron muchísimos días de trabajo sin descanso, así que fue una motivación”, contó.

El de Concordia está compartiendo y combatiendo, junto a los Bomberos Voluntarios de San Miguel. Este sábado entró en acción y sus equipos ayudaron para controlar un frente que se desplazaban rápido.

Fuente: Ahora Virasoro.