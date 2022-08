Emparte del Rojo y el Globo, ganaron el Tomba y el Ferroviario

La fecha 14 de la Liga Profesional 2022 se lleva a cabo entre semana, exactamente desde el martes 16 al jueves 18 de agosto. El telón se abrió con los triunfos de Godoy Cruz y Central Córdoba ante Sarmiento y Colón, respectivamente, mientras San Lorenzo le ganó a Platense e Independiente empató con Huracán.

Este miércoles, en tanto, será una jornada de mucha acción con Tigre vs. Atlético Tucumán (el líder); Arsenal vs. River y Boca vs. Rosario Central. Mañana, cerrarán Banfield vs. Racing y Argentinos vs. Estudiantes.



Independiente 1 – Huracán 1



En un partido sin brillo disputado en Avellaneda, Independiente empató 1 a 1 con Huracán, un resultado que no termina de dejar satisfecho a ninguno de los dos equipos. El Rojo se puso arriba con un gol de Leandro Fernández a los 11 minutos del segundo tiempo, pero Huracán lo empató rápidamente, a los 15, a través de Santiago Hezze

.

Sarmiento 1 – Godoy Cruz 2



El “Verde” perdió 2-1 ante el “Tomba” en el estadio Eva Perón. El local se puso en ventaja a través de Luciano Gondou, mientras que Salomón Rodríguez y Martín Ojeda, la gran figura, revirtieron el resultado para la visita.



Central Córdoba 3 – Colón 0



Central Córdoba de Santiago del Estero goleó de local a Colón de Santa Fe por 3 a 0, sigue en la buena senda de la mano de Abel Balbo y afianza su ilusión de permanencia. Los goles del Ferroviario los marcaron Claudio Riaño, Alejandro Martínez de penal y Hernán López Muñoz.