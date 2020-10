Empate entre el Lobo y el Ciclón y el Diego explotó por críticas a su máscara protectora

En el primer partido de ambos desde la interrupción del fútbol por el coronavirus, el Ciclón y el Lobo igualaron sin goles. El duelo se dividió en dos tiempos de 30 minutos.

Tras el partido Maradona realizó un descargo en las redes sociales, por las críticas que recibió por la máscarilla protectora que lució en el partido en el Nuevo Gasómetro. El Instagram del astro argentino publicó el siguiente descargo:

“Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás.

Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”, escribió.