Empezó el Nocturno de Vóley en Rivadavia

La Edición número 12 del Torneo Nocturno de Voleibol Femenino y Masculino comenzó a desarrollarse este martes en el Estadio Miguel A Gregori del Club Rivadavia. Con la participación de 16 equipos provenientes de distintas partes de la Provincia y de nuestra ciudad, el tradicional Torneo de verano pondrá la pelota en el aire en el aire este martes desde las 21.20 hs. Para esta Edición, la Comisión organizadora designó el nombre de «Copa Daniel Fochesatto» en homenaje al jugador que fuera iniciado en este deporte en la casa Tricolor y quien nos dejara a principios de este 2022 producto de complicaciones cardíacas en un entrenamiento de Beach Voley.

En cuanto al Torneo, los equipos que tendrán participación quedaron divididos de esta manera:

RAMA FEMENINA: ZONA «A» -> RIVADAVIA (C. del U) – CLUB S y D SANTA ROSA (San José) – LOBAS (C. del U) – LANÚS (C. del U). ZONA «B» -> LA ARMONÍA (Colón) – CLUB S y D SAN JOSÉ – ZANINETTI (C del U) – INDEPENDIENTE (Gualeguaychú)

RAMA MASCULINA: ZONA A -> COLON VOLEY – GIMNASIA Y ESGRIMA (Gchu) – C.E.F Nº 3 (C del U)- AMIGOS (C del U). ZONA B ->: PROGRESO UNIDOS (S. Salvador) – RIVADAVIA (C del U) – ZANINETTI (C del U) – ALMA VOLEY (C del U).

La entrada general se ha fijado en un monto de $50 y con ella participa de sorteos sorpresa, gentileza de los auspiciantes del evento. Habrá servicio de cantina a precios módicos para amenizar la jornada deportiva