En CABA Dejó de ser obligatorio el uso de tapaboca en lugares cerrados

El Gobierno porteño anunció que a partir de este jueves dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados y transporte público de la ciudad de Buenos Aires, pero desde Nación se aclaró que de acuerdo a las recomendaciones de la cartera de Salud deberá seguir utilizándose en el transporte público de jurisdicción nacional, lo que incluye 32 líneas de colectivos que recorren exclusivamente CABA y los trenes.

En la ciudad de Buenos Aires circulan 135 líneas de colectivos, de las cuales 103 son interjurisdiccionales (con recorridos que incluyen partidos del conurbano bonaerense), en tanto las 32 restantes tiene origen y destino dentro de CABA, y en todas ellas sigue siendo obligatorio el uso del barbijo, según explicó en un comunicado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lo mismo ocurre con los trenes, que son de jurisdicción nacional, pero no con los subtes que administra la Ciudad, y donde sí se aplica la nueva recomendación de no obligatoriedad de uso de tapabocas.

“La curva de esta Ómicron (variante de coronavirus) está completando su recorrido y en este contexto hemos tomado la decisión de pasar de la condición del uso de barbijo obligatorio en los interiores y en el transporte público a uso recomendado”, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, al anunciar la decisión.

El funcionario reforzó que la disposición publicada este jueves en el Boletín Oficial de CABA sigue recomendando su uso, pero la novedad es que “las personas tendrán la autonomía para decidir” si se colocan o no el barbijo en los espacios cerrados como escuelas, oficinas públicas o medios de transporte.

“Sería deseable que sigamos usando el barbijo mientras estamos en lugares cerrados, sobre todo mientras se completa este periodo invernal, lo que decimos es que ya no es obligatorio”, enfatizó Quirós y aseguró que “se llevan más de 14 días con descenso de notificaciones” de casos de Covid-19.

Tras conocerse la decisión, el titular de la CNRT, José Arteaga, dijo en diálogo con Télam Radio que “mientras dure la cuarta ola de la pandemia, en el transporte de jurisdicción nacional de pasajeros, tanto automotor como ferroviario, el uso del barbijo es de carácter obligatorio” de acuerdo a los protocolos vigentes y destacó que eso se trabajó de manera coordinada entre las autoridades nacionales sanitarias y las provincias.

“Entendemos que Ciudad Autónoma puede disponerlo para el transporte de subtes que es exclusivamente de su jurisdicción y ha cambiado el criterio a partir del día de hoy en términos de recomendable”, añadió.

Con respecto a la región metropolitana “donde transitan 200 líneas de transporte desde la 1 hasta la 200 de jurisdicción nacional”, Arteaga sostuvo que tanto la autoridad sanitaria nacional como la provincial “han establecido la vigencia en el uso obligatorio del barbijo”.

En esa línea, la CNRT emitió un comunicado en el que recordó los requisitos para mantener los cuidados en el transporte público que incluyen “uso del barbijo, ventilación y desinfección”.

“Se recomienda seguir cumpliendo con los requisitos establecidos para colectivos urbanos nacionales (1 a 199), estaciones, terminales y servicios de larga distancia automotores y ferroviarios”, señaló el texto oficial.