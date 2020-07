En ciudad: Entregaron frazadas a instituciones y familias

Como cada invierno, se entregan frazadas para sectores vulnerables, en este caso, muchas de ellas llegarán a través de instituciones de la ciudad que conocen de primera mano las necesidades de diferentes sectores.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dio respuesta a los pedidos de frazadas por parte de instituciones de diverso tipo, familias y colectivos de la ciudad. Esta respuesta a las solicitudes implicó la entrega de 800 frazadas, predominando escuelas de nivel primario, escuelas NINA, establecimientos escolares e instituciones de educación especial, Cáritas, escuelas y jardines de infantes municipales, el Centro Integrador Comunitario y el Galpón Solidario Adventista.

A 4 instituciones educativas se entregaron 274 frazadas, en tanto 66 fueron otorgadas a centros de día y centros educativos terapéuticos. 174 fueron destinadas a jardines municipales y 60 a escuelas también dependientes del municipio mientras que 158 fueron para el Galpón Solidario Adventista.

En los barrios

Fueron distribuidas 2.276 frazadas en 22 barrios, según el siguiente detalle: 100 en Las Mandarinas, 36 en el ex Basural, 126 en Villa Itapé, 70 en Lanús, 90 en Los Palos, 70 en el Ex Fapu, 70 en Cristo de los Olivos, 200 en La Higuera, 320 en La Tablada, 15 en La Escondida, 22 en La Curva, 205 en el Ex Circuito Mena, 100 en Villa Industrial, 60 en Planta Emisora, 110 en Mataderos, 24 en zona de plaza Rocamora, 16 en La Horqueta, 14 en Talita/Santa Cándida, 262 en Cantera 25, 20 en San Isidro y 30 en María Auxiliadora.

Por otra parte, se entregó a integrantes del colectivo LGBTIQ+ y áreas de Educación, Niñez, Consejo Municipal de la Juventud y Secretaría de Desarrollo Social. De esta forma, se completó el total de 2.276.

Programa Cooperar

La entrega de frazadas se enmarca en el Programa Cooperar, en convenio de cooperación mutua con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Este programa permitió la confección de frazadas por parte de una cooperativa textil entrerriana, inscripta en el Registro de Efectores de la Economía Social. De esta forma se fomenta producción provincial y la compra por parte del Estado provincial y municipal, facilitando fuentes de trabajo genuinas.

La tarjeta Alimentar

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informó que el pago de la tarjeta Alimentar se realizará el tercer viernes del mes. De esta forma se vuelve al cronograma establecido cuando se puso en marcha el Plan Argentina contra el Hambre, y el monto mensual total será acreditado una sola vez.

En el marco del Plan, la tarjeta Alimentar está dirigida a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Con el dinero de la tarjeta, de entre 4 mil y 6 mil pesos, se pueden comprar todo tipo de alimentos, como frutas, verduras, lácteos y carne, excepto bebidas alcohólicas. El plástico no permite extraer dinero en efectivo, y quienes lo pierdan deben comunicarse al teléfono 0810-666-4803 para realizar la denuncia.