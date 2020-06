En ciudad, Mujeres se manifestaron al grito de Ni Una Menos

Tal como publicáramos en la edición impresa de ayer, el movimiento de mujeres conmemoraron ayer los cinco años del nacimiento del “Ni una Menos”, un hito en la historia del feminismo argentino por la masividad y transversalidad que tuvo esa primera gran movilización en ochenta ciudades del país contra los femicidios y la violencia machista.

En nuestra ciudad, durante el mediodía del miércoles, mujeres del Plenario de Trabajadoras y de la Agrupación docente Fuentealba se convocaron frente al Centro Cívico local para poner de relieve los reclamos que se sostienen desde el primer Ni una Menos y que al día de hoy, continúan vigentes.

“Hemos marchado durante dos gobiernos diferentes y los femicidios no cesan, por el contrario, seguimos contando muertas. Este martes amanecimos con la noticia del femicidio de la comunicadora feminista Rocío Fernández, en Humahuaca”, destacaron desde la organización y añadieron que “Mientras, los gobiernos pagan la deuda ilegítima y fraudulenta y siguen de espaldas a los reclamos de las mujeres y disidencias”.

Siempre con todas las medidas sanitarias de protección como de distanciamiento, las manifestantes mostraron carteles con los reclamos escritos, alzando la voz de las que no pudieron. Al finalizar la intervención, se dio lectura a un documento alusivo a la fecha en el que expresaron: “Se cumplen 5 años desde la primer marcha de Ni Una Menos. La muerte de Chiara Páez nos indignó al extremo y nos empujó a la calle. 5 años después poco ha cambiado en la vida de las mujeres ¡Nos siguen matando!”

“Pero este 3J tiene lugar en un cuadro excepcional: la crisis social y económica se ha profundizado a raíz de la pandemia. La cuarentena puso así de manifiesto, los enormes límites de un gobierno que ha elegido hace rato priorizar los intereses del gran capital y el FMI por sobre los derechos de la clase trabajadora”, añadieron.

En otra parte del texto resaltaron: “Por eso, el incremento de la violencia, el hambre y la miseria ponen a la orden del día la importancia de la movilización y el reclamo de las mujeres y las disidencias en este nuevo aniversario del Ni Una Menos”.

“Cumplir la cuarentena sin derechos básicos como la salud y la vivienda digna es una imposición de este gobierno que las mujeres de los barrios más pobres hemos salido a denunciar. El reclamo de justicia por Ramona, que murió de coronavirus hace dos semanas, luego de mostrar las terribles condiciones en las que se atravesaba el “aislamiento” en la villa 31, será una de las banderas destacadas de este nuevo Ni Una Menos”, sumaron.

Cifras alarmantes

En otro momento del discurso, hicieron hincapié en los femicidios: “Los femicidios no se tomaron cuarentena. La violencia en el ámbito del hogar recrudeció en el último periodo, a tal punto que nos encontramos con un femicidio cada 26 horas, cifras muy parecidas a aquel 2015 del primer Ni Una Menos. Muertas que no cuentan, que no importan para un Estado especialista en mirar para el costado cuando las muertas somos nosotras”.

Cifras locales

Consultadas por estadísticas de violencia en la ciudad, indicaron: “La violencia en el ámbito del hogar recrudeció en el último periodo, a tal punto que nos encontramos con un femicidio cada 26 horas, cifras muy parecidas a aquel 2015 del primer Ni Una Menos.”

“En lo que va del año, 4 femicidios sucedieron en nuestra provincia. Y los llamados al 144 se han duplicado desde el comienzo de la cuarentena. En nuestra ciudad, según datos oficiales, se recibieron entre marzo y abril 71 denuncias por violencia de género, se entregaron 22 botones antipánicos (13 durante la cuarentena) y se dio alojamiento en el refugio a 7 mujeres”, concluyeron.

El 30% de las denuncias

fue en la cuarentena

En el marco de la conmemoración, este miércoles 3 de junio, de una nueva edición del “Ni una menos”, desde el Poder Judicial dieron a conocer estadísticas acerca de la cantidad de denuncias de violencia de género, según las cuales un 30% de las correspondientes a este año fueron realizadas en el transcurso de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Según el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav) del 1 de enero de este año hasta el 13 de mayo último, en el Poder Judicial de Entre Ríos ingresaron 4025 nuevas denuncias y 834 redenuncias, el 30% durante la cuarentena. Además se han perpetrado cuatro feminicidos, de los cuales dos se cometieron en el período de aislamiento preventivo.

Desde la implementación del formulario en la página del Poder Judicial, del 13 de abril a la fecha, se han tramitado 101 denuncias.

Otros números

El informe estadístico disponible en el sitio de la Oficina de Violencia de Género, sobre las denuncias recibidas en el periodo de cuarentena –entre el 13 de abril y el 22 de mayo– indica que se recibieron 88 denuncias de violencia familiar y contra la mujer en Entre Ríos por medio de la plantilla online.

El 92% de las personas que denuncian son mujeres.

Los departamentos con más cantidad de denuncias son Paraná (50), Uruguay (13) y Concordia (11).

En el 81% de los casos, a la denuncia la efectúa la propia víctima.

En el 23% de los casos, quien denuncia representa a una institución. Entre las instituciones que representa quien denuncia figuran con mayor frecuencia la Dirección de las Mujeres Géneros y Diversidad y el Hospital Escuela de Salud Mental.

Las edades de las víctimas varían entre los 6 y los 75 años. Siendo 33 años la edad promedio.

En cuanto al vínculo que la persona que denuncia mantiene con quien es denunciado/a, el 20,5% es de ex unión convivencial, el 17% es de ex novio/a y el 11% matrimonio.