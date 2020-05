En ciudad: Restaurantes registran una caída de las ventas del 80% y otros se reinventan

Tras darse a conocer la posibilidad de una reapertura, desde el sector gastronómico dan cuenta de las dificultades que representaron la cuarentena para los comercios. Algunos comercios cerraron, otros redujeron ventas y otros tantos debieron apostar a ‘reinventarse’.

Tal como informara La Prensa Federal esta semana que pasó, la pandemia golpeó a los sectores gastronómicos y hoteleros, llevando al cierre de tres comercios en la ciudad y perjudicando a los empresarios. En declaraciones a La Prensa Federal, desde un reconocido restaurante de la ciudad y otro de Colón relataron sus experiencias.

En lo que respecta al comercio local, Carina Pag que se encuentra al frente de La Delfina, indicó: “Durante la Pandemia estuvimos trabajando solamente por delivery, todos los días de la semana solamente a mediodía; y a la noche no lo hacemos, debido a que nuestras comidas no son comidas rápidas, la gente es como que se tira más a una pizza o empanadas y no es producto que nosotros elaboremos”.

“La actividad bajó un 80% aproximadamente, estimo que debe ser por la restricción que la gente ha elaborado sus almuerzos y cenas en su domicilio, como así también ha influido la merma debido a que no estamos recibiendo gente de otras localidades que eso empujaba mucho al sector. Hoy solamente trabajamos con los consumidores uruguayenses, y además en un contexto de crisis económica que también afecta a la hora de pedir comida afuera…”.

Sobre el futuro, que se espera sea cercano, señaló: “Una vez que se reanude la vuelta de la gastronomía, será de manera paulatina, moderada. No será una actividad como se desarrollaba previo a la pandemia. Ahora hay muchos miedos nuevos, la gente tiene más precauciones y la situación económica de las familias cambió drásticamente. Seguramente habilitaremos el restaurante, siempre de acuerdo al protocolo que se implemente todos los mediodías de la semana y continuaremos el delivery, evaluaremos después la noche la apertura durante la semana, pero va a ser muy complicada la situación”.

“Quizás la gente nos sorprenda y salga más de lo esperado por estar cansada de estar encerrada pero lo que pasa es que se trabaja con mucha gente de afuera que no creo que se active rápido ese sector. No quiero ser pesimista, pero esa es la realidad”, concluyó.

Reinventarse

Por otra parte, también se vivieron otras experiencias en este sentido, y Cristina Giorgi, de un restaurante colonense dijo: “Tengo un negocio gastronómico desde hace diez años en la ciudad de Colón y a raíz de la situación dada por la pandemia, decidí cerrar pensando en una reconversión ya que creo que en este momento la gente cambió mucho sus hábitos; la gente cocina mucho en su casa al estar adentro tantas horas”.

“Decidí cerrar el restaurante ya que es mucha la incertidumbre y no sabemos hasta cuándo podemos aguantar esto, y pensando en hacer algo nuevo y reconvertirme quizás, comencé con la elaboración de productos listos para consumir que la gente pueda freezar y pensando en realmente ganar poco para que todos podamos salir adelante”, comentó, y profundizó: “Nadie hoy puede pensar en ganar mucho y sabiendo que todos estamos pasando por una situación muy difícil y que muchos no estamos trabajando en este momento, mucha gente desocupada y sobre todo en los sectores de gastronomía y hotelería porque en sí no tuvimos ayuda con los aportes patronales que es una deuda a futuro y que no se sabe si va a ser un mes, dos meses o un año, sabiendo que aún no sabemos si podremos funcionar sólo con el consumidor local. Acá todos trabajamos con el turismo, con la gente uruguaya y de alrededores, y ahora sin turismo estamos complicados”. “Mi restaurante es Plato Roto, pensamos en reconvertirnos para volver, así sea con los productos a domicilio. Hay que seguir luchando”, finalizó.