En ciudad y con turnos por whatsapp: Se necesitan más donantes de sangre

A través de un nuevo sistema de turnos, Hemoterapia del Hospital Justo José de Urquiza continúa recibiendo a donantes para el Banco de Sangre. En la ciudad, pese a la cuarentena, aumentaron los donantes, pero se sigue requiriendo más cantidad. El número para los turnos es el 3442 625136.

Pese a la cuarentena y a las restricciones en las salidas que trajo consigo, la solidaridad y la importancia de la donación de sangre permaneció vigente en la sociedad uruguayense. No sólo continuaron donando sangre sino que se incrementó el número de donantes. De todas maneras, señalan que la demanda también aumenta, por lo que se requiere siempre de donantes.

Desde Hemoterapia del Hospital Justo José de Urquiza se prepararon para ello: con un protocolo de higiene y seguridad estricto y un nuevo sistema a través de turnos vía whatsapp al número 3442 625136, pudieron ofrecer tranquilidad a los donantes y poder organizar los turnos de manera rápida y efectiva.

Al respecto, en una entrevista con La Prensa Federal una integrante del equipo de Hemoterapia del Hospital, Florencia Gervasoni, brindó detalles sobre el trabajo realizado y el resultado. “Desde que empezó la cuarentena hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Es más, hemos tenido más donante que previo a la cuarentena. En 15 días de abril tuvimos 120 donantes que era nuestro promedio mensual en el año 2019. Así que vienen siendo en general días en los que se acercan muchos donantes”, comentó y agregó: “Claro que hay días que tal vez no vienen donantes, pero en líneas generales la cuarentena no afectó las donaciones en el banco de sangre”.

Consultada por el nuevo sistema de turnos, señaló: “Tuvo muy buena aceptación utilizar una línea de whatsapp porque el donante nos manda un mensaje, nosotros con sus datos personales: nombre, apellido y DNI le damos el turno y le enviamos una autorización para que pueda circular, emitida desde el Banco de Sangre con la firma de la jefa a cargo”.

“Esto es justamente para disminuir la cantidad de gente diaria que se acerca, distribuirlos en la semana, asegurarnos tener donantes todos los días y proteger al donante en cuanto a la exposición para no armar conglomerados de gente en la sala de espera, se dan los turnos cada 15 minutos y las medidas de precaución y cuidado que siempre hemos tenido las hemos aumentado. Pedimos al donante que asista con barbijo o tapaboca y nosotras ahí les brindamos el alcohol en gel, les tomamos la temperatura. El tiempo estimado de que entre que viene, se hace la extracción y todo serán entre 30 y 40 minutos”, añadió.

Sobre los beneficios de este nuevo sistema, Gervasoni dijo: “Importante también que los donantes ingresan por el frente del hospital, subiendo la escalera exterior, es decir que no hay que ingresar al interior del Hospital ni cruzarse con las áreas de internación, atención o salas de espera”.

Por otra parte también agradecieron a la cooperadora del hospital por la posibilidad de trabajar con este sistema: “La cooperadora nos compró el teléfono y la línea para poder contar con esto que tuvo muy buena aceptación ya que nos pidieron que continuáramos con esta metodología una vez que se termine la cuarentena porque resulta cómodo para el donante y a nosotros también. Por eso les agradecemos un montón y ya estamos estrenando este nuevo número”.

Se necesitan más donantes

En otra parte de la conversación la profesional señaló que en estos momentos se necesitan mayor cantidad de donantes. “Por ejemplo ahora hay una paciente que requiere una dosis de plaquetas diarias y para poder obtener 1 dosis necesitamos entre 6 y 8 donantes para hacerla. Estas situaciones hacen que el Banco de Sangre esté funcionando plenamente todos los días, y siempre es bueno contar con los donantes suficientes”.

Para ello, los interesados en sumarse voluntariamente podrán hacerlo a través de whatsapp al: 3442 625136, donde se les indicará los pasos a seguir para asistir. Cabe destacar que los recaudos son rigurosos y no es necesario ingresar al hospital para hacerlo.

Requisitos para donar

Los requisitos generales para donar sangre es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El agregado ahora en pandemia es que los donantes no deben haber venido del exterior ni ellos ni ningún familiar conviviente, no haber presentado síntomas de fiebre, tos o dolor de garganta en los últimos 15 días y no haber asistido a las provincias que hoy están consideradas como epicentro del COVID-19.