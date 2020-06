En Colón se registra una transmisión del virus “por conglomerado”

Tras la confirmación del Ministerio de Salud de Entre Ríos de que en Colón se registraron siete nuevos casos de coronavirus, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, precisó que “se define un cuadro de transmisión por conglomerado dado que se está dando en un grupo específico”.

El profesional explicó que en la ciudad de Colón se está registrando lo “que nosotros llamamos una transmisión por conglomerados, cuando ocurren varios contagios. Si bien son todos contagios estrechos han ocurrido varios contagios en relación a los casos que se confirmaron ayer”. Advirtió, que “podría llegar a observarse una transmisión comunitaria”.

Explicó que eran todas personas que estaban con síntomas, “en el día de hoy se hisoparon aproximadamente 16 personas que estaban con síntomas, que habían sido contacto estrecho de los cuales siete nuevos casos dieron positivo son todos familiares de los casos que se confirmaron ayer”.

Garcilazo precisó que dentro de los “casos registrados ayer jueves se busco en el circulo de familiares quienes podrían tener síntomas pero que no habían estado reunidos con el grupo, y se detectaron estos familiares que fueron contagiados”.

Resaltó que estos contagios “se define de transmisión por conglomerado, dado que se está dando en un grupo especifico, pero podría llegar a observarse una transmisión comunitaria”. Agregó que el riesgo de la transmisión comunitaria es más alto, y la transmisión por conglomerado lleva a que se realicen algunas acciones de hisopado más intensa en esa ciudad, para detectar la transmisión comunitaria”.

El funcionario señaló que desde los servicios de salud local de Colón, “a todas las personas que tengan la definición de caso y que tengan cuadros respiratorios así sean contactos o no, se va evaluando y se va hisopando y aquellas personas que estuvieron en contacto deben cumplir con el aislamiento para cortar la cadena de transmisión”.

Seguidamente, puntualizó que en Colón hasta este momento hay aproximadamente 120 personas en aislamiento las cuales habrían estado en contacto con estos casos positivos.

En ese sentido, Gacilazo resaltó la importancia que tiene respetar las medidas adoptadas, y precisó “esto nos demuestra el respeto que hay que tenerle a esta enfermedad y la importancia de llevar adelante todas las medidas de prevención, de aislamiento que se han impuesto hoy en día y que bueno las consecuencias que puede tener esto para la localidad son enormes no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y como un acto de estas características puede llevar a estas situaciones”.

“Por lo tanto es muy importante que la gente pueda entender la importancia que tienen todas las medias que se van definiendo básicamente sanitarias”, resaltó.

Sobre la edad de los nuevos casos, indicó que la mayoría son jóvenes, que hay dos chicos que son adolescentes pero la mayoría son adultos jóvenes y están en buen estado en general, son todos cuadros leves por el momento.

Situación epidemiológica

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este viernes se registraron siete nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos.

Los mismos son contactos estrechos de los casos confirmados de la localidad de Colón. Se encuentran en buen estado de salud y permanecen en aislamiento.

De ese modo, en la provincia son 46 los casos confirmados