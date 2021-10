En conferencia de prensa junto a Gerardo Morales y Mario Negri, Frigerio afirmó que “el gobierno nacional perdió la brújula y no sabe para dónde ir”

En un acto en el Club Atlético Sarmiento de Crespo, la militancia de Juntos por Entre Ríos se reunió el martes por la noche para escuchar a los candidatos de la lista 502 que estuvieron acompañados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el diputado nacional Mario Negri.

“Es obvio que el gobierno perdió la brújula, que ya no sabe para dónde ir”, comenzó el candidato a diputado nacional Rogelio Frigerio, para luego ser ovacionado al destacar: “Si quieren saber cómo gobernar, si quieren saber cómo se gobierna con transparencia y con eficacia, les digo que vengan a Crespo a preguntar a la intendencia”.

Frigerio fue el encargado de cerrar el acto que inició con las palabras del intendente de Crespo Darío Schneider y lo siguieron: Mario Negri, los candidatos Pedro Galimberti y Marcela Antola, y Gerardo Morales.

En tanto que, en relación al Frente de Todos y con foco en 2023, Frigerio expresó: “Si pierden el 14 de noviembre y vuelven a perder en 2023 se termina la Argentina del fracaso, de los que se adelantan en la fila, de los que festejan mientras todos estamos encerrado” y completó: “Queremos una Argentina de libertad y trabajo, y lo podemos hacer si estamos juntos”.

“Juntos por Entre Ríos es el espíritu del radicalismo, del Pro, del vecinalismo, de todos los peronistas que quieren una Argentina de trabajo y educación”, arengó el candidato, quien destacó la heterogeneidad del frente “compuesto por más de una docena de partidos”.

Para cerrar el acto y con un claro mensaje a las filas militantes, Frigerio advirtió que desde el oficialismo “van a pelear para no perder sus privilegios” y solicitó: “Necesito que cada uno de ustedes milite como nunca, como si estuviéramos 0 a 0 y de visitante”. En sintonía y con la mira puesta en el 14 de noviembre cerró: “Fiscalicen y cuiden el voto de los entrerrianos”.

CONFERENCIA DE PRENSA

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el diputado nacional Mario Negri brindaron una conferencia de prensa en el Salón Coliseo en Paraná, donde estuvieron acompañados por los candidatos de la Lista N°502, Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

Ante la prensa y en una crítica profunda hacia el gobierno nacional, Negri sostuvo que “el gobierno está atravesando la peor crisis y eso nos preocupa enormemente. No hay gestión, no hay rumbo y no hay quien se haga cargo de la irresponsabilidad”. “Nadie niega el diálogo, pero hay que ver qué diálogo; primero vamos a establecer un orden de prioridades, hay que ver cómo queda el equilibrio de poderes en el Congreso después del 14 de noviembre y hay que ver si el gobierno está dispuesto a constituirse en un gobierno que recobre la confianza de una sociedad a la que le ha sacado toda la confianza y ha llevado a la incertidumbre”, definió.

“El Congreso tendrá un rol por demás significativo, será un espacio donde hay un gobierno al que le quedan dos años por delante y tiene que cambiar de rumbo, que es lo que le han dicho los argentinos en las elecciones”, señaló.

Consultado por el congelamiento de precios, Negri afirmó que “no hay que repetir lo que no ha dado resultado, se puede sostener un acuerdo en una coyuntura por un tiempo determinado pero acá ni siquiera hay acuerdo. Está claro que a la largo eso fracasa, termina mal”. Cuestionó al respecto que “el plan del gobierno es el no plan, es un acto de desesperación que ha buscado en el Banco de reservas para ver si le pueden dar una mano y llegar bien”.

“No nos adelantemos al 2023, primero creo le hará muy bien a la República que haya un equilibrio en el Congreso, que nos obliguemos a buscar acuerdos, coincidencias, a discutir. Si se ratifican los resultados electorales estarán obligados a dialogar. Hay que recuperar la institucionalidad, respetar la independencia de la justicia, respetar la ley y tener posibilidad de acuerdos que superen la etapa de gobierno. El peor daño que tuvo la pandemia además de las muertes fue meter la educación en la disputa política, sin educación no hay futuro y si no hay ahora emergencia educativa por 10 años que signifique una recuperación, Argentina se va a alejar del mundo”, describió.

“Para Juntos por el Cambio la responsabilidad es mucho mayor a partir del día 15 de noviembre, porque tenemos que lograr que el gobierno termine, que cambie y que mejoren las condiciones porque hay mucha fatiga social”, resumió.

Por otra parte, el jujeño Morales destacó los acuerdos de las distintas fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio y destacó que “es la forma de salir de la grieta”. “La gente está cansada de los tironeos, está esperando que resolvamos sus problemas, fundamentalmente el problema de la inflación y de la economía que no resuelve este gobierno y en lugar de eso profundiza la grieta. Hay mucho por delante”, planteó.

En cuanto a lo estrictamente político, consideró que “hay que hay que restablecer el sistema de partido, lo cual es clave para el diálogo en el tiempo y en ese punto siempre apostamos a institucionalizar más Juntos por el Cambio porque esa reestructuración no será de la mano de un solo partido sino a través de frentes, de coaliciones”.

Frigerio: “Nadie es dueño de los votos”

En otro orden de cosas, Rogelio Frigerio analizó el resultado de las PASO y aseveró que “nadie se puede sentir dueño de los votos, porque no están vinculados con la reivindicación de nadie sino que son votos que le quieren poner un límite a este kirchnerismo que va por todo, son votos que tienen que ver con la esperanza de tener un equilibrio en un Congreso donde el kirchnerismo tiene casi mayoría; es un voto para decirle basta al kirchnerismo, para decir que esta no es la forma de vivir que queremos”. “Es un hilito de esperanza la posibilidad que nos da la ciudadanía para proponer algo superador de todo lo que se hizo en el pasado, algo que empiece de aprender de los errores que se cometieron antes”.

Advirtió que “la sociedad castiga al que no tiene la humildad de aprender de sus errores y el kirchnerismo es un ejemplo de eso porque está haciendo todo lo mismo que fracasó en los 12 años anteriores de la gestión: congelar los precios y las tarifas antes de las elecciones, ponerle el cepo a todo lo que encuentra, distorsionar los vínculos del comercio exterior”.

“Tenemos que proponernos todos no repetir nunca más los errores que nos han llevado a esta situación de un país rico con cada vez más pobreza, y una provincia como Entre Ríos con un potencial enorme y el triste récord de tener la ciudad más pobre del país”, señaló.

Sobre la labor a encarar en caso de llegar al Congreso, Frigerio apuntó: “Hace dos meses presentamos proyectos de leyes concretos que nos gustarían debatir con las otras fuerzas políticas, que son proyectos vinculados con el trabajo, la educación y la seguridad que creemos que son las cosas que le quitan el sueño a los entrerrianos”. “Es no menos de una docena de proyectos concretos que están vinculados a darle alivio fiscal a la sociedad, a comprometernos a no levantar la mano nunca más para que aumente la presión impositiva que es asfixiante en Argentina, un programa de primer empleo joven, declarar la emergencia educativa, luchar contra el narcotráfico”, puntualizó.