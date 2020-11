En detalle: La reunión de Oliva con Bordet y las obras en la ciudad

El Intendente abordó este martes con el gobernador Gustavo Bordet, una variada agenda de temas vinculados a Concepción del Uruguay. La ampliación del Hospital Urquiza en distintas etapas, fue uno de los puntos dialogados en el encuentro. También mantuvo otras reuniones con la Ministra de Gobierno por un lado y con el Intendente de Paraná por el otro.

Este martes, el Presidente Municipal, Dr. Martín Oliva, fue recibido por el gobernador Gustavo Bordet, para abordar una amplia agenda de interés para Concepción del Uruguay. Además fue recibido por la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero y su par de Paraná, Adam Humberto Bahl.

“Como otras veces, el gobernador gentilmente nos recibió y cuando digo nos recibió me refiero a los 80 mil urguayenses que uno representa, siempre de una manera generosa, gentil en las apreciaciones que tiene para la ciudad en este contexto difícil que estamos viviendo”, dijo el intendente al término del encuentro.

Respecto de los temas tratados, indicó: “Hablamos de distintos temas que hacen a los intereses de los vecinos, tales como gestión de obras como la Defensa y otras que llevan adelante el gobierno provincial y nacional. La verdad que el acompañamiento del gobernador es altísimo y no voy a dejar de destacar y agradecérselo”.

“Nosotros tenemos la obra de la Ex Central Caseros que es una obra para un centro cultural que está avanzado, la obra del Agua que vamos a presentar una nueva etapa, la obra de la Defensa Norte, que si bien ahora La Niña no nos deja lluvia ni mucha agua es una obra necesaria y está muy avanzada”, agregó.

Infraestructura en marcha

El gobierno provincial, a través de diversas fuentes de financiamiento mantiene un frente de obras de infraestructura que son centrales para el desarrollo de la ciudad, en este sentido se avanza con el Plan Director de Agua Potable, la Defensa Norte, el nuevo edificio de la Escuela Técnica N°3, el centro cultural en la Ex Central Caseros, la finalización de la Comisaría Cuarta y se prevé la construcción de la Comisaría Quinta

En esa misma línea, respecto de las obras, el mandatario uruguayense resaltó: “El gobernador se ha comprometido a continuar la obra de una Escuela Técnica que había firmado con fondos desde el anterior gobierno nacional y estamos finalizando una comisaría y por empezar otra. También nos va a acompañar como nos ha dicho en la ampliación del hospital en distintas etapas, y algunas otras que hemos charlado y que posteriormente comunicará el propio gobierno provincial”.

Turismo

Otro de los temas que se analizaron fueron los respectivos a la temporada de verano que se aproxima. En este sentido Oliva resaltó: “Tal cual hicimos desde aquel 16 de marzo que dijimos que íbamos a trabajar bajo los lineamientos nacionales y provinciales; estamos preparando las playas para que podamos brindar en el verano, en consonancia como lo marque el ministerio de Turismo en su debido momento”.

“A través de la Dirección de Turismo me he reunido con las autoridades de Termas Uruguay para acompañarlos con el procedimiento. Pero trabajamos sobre todo en nuestras playas: en el refulado, brindarles los servicios sanitarios que van a tener que ser de óptima calidad; en infraestructura también; y luego vendrán las modalidades de trabajo en consonancia con la provincia y la Nación”, explicó el intendente, y analizó: “Todavía me parece hay una incógnita sobre en qué forma o de qué trabajar sobre los espacios, las distancias; pero siempre digo: ‘no hay un manual para ser Intendente, Gobernador o Presidente de cara a un fin de año en pandemia; en mejoría a nivel nacional, pero en el mismo contexto; así que seguiremos trabajando y estaremos preparados para ello”.

Más reuniones

Pasado el mediodía, Oliva se trasladó hasta la oficina de la Ministra de Gobierno Rosario Romero, donde el tema central fue analizar medidas vinculadas a la seguridad, tales como el plan de incorporación de más cámaras de seguridad, las nuevas comisarías antes señaladas, personal policial y todos los elementos necesarios que se requieran como estrategia para combatir el delito, algunos de los cuales se trabajará en conjunto con el municipio uruguayense.

Posteriormente, el Presidente Municipal Martín Oliva, fue recibido por su par de Paraná, Adam Humberto Bahl, con quien dialogó sobre planificaciones locales, la preocupación respecto de la temporada estival que se aproxima y su organización, como también las distintas cuestiones institucionales que relacionan a las costas del Paraná con la del Uruguay.