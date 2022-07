En Don Bosco arranca el Clausura Femenino

Este domingo, en cancha de Don Bosco, se pone en marcha el Torneo Clausura del fútbol de equipos de chicas.

Con la novedad de la incorporación de dos equipos se pondrá en marcha, este domingo, el Torneo Clausura del fútbol uruguayense de equipos femeninos. Con el retorno de Don Bosco y la incorporación de Peñarol (equipo que también participa en la Liga Promocional de varones) el torneo gana en adeptos.

El comienzo será en cancha de Don Bosco donde Atlético Uruguay estará encargado de la organización siendo esto un poco sorpresivo y una pena que las Decanas no puedan ser locales en su propio campo de deportes.

Almagro fue el campeón del Torneo Apertura tras igualar el primer puesto con San Marcial con varios equipos más peleando hasta las últimas fechas por el título. El fútbol de equipos femennos crece con muy buena base de jugadores con sus formativas.

PROGRAMA

– Cancha Don Bosco

(Organiza Atlético Uruguay)

09:00: María Auxiliadora vs San Marcial

10:20: Atlético Concepción vs Lanús

11:40: Engranaje vs Don Bosco

13:00: Estrella del Norte vs Depro

14:20: Almagro vs Peñarol

15:40: Atlético Uruguay vs Deportivo Concepción

17:00: Parque Sur vs Gimnasia.

Fuente Deporte Digital.