En el Balneario Itapé: Se realizó el primer Festival Extrema Cdelu

Por primera vez en la provincia de Entre Ríos, se realizó un evento que combinó el deporte y la cultura urbana, reuniendo el skate, el slackline, telas, roller, Freestyle y músicos del rap. Fue organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay conjuntamente con la Escuela de Skate.

Las distintas disciplinas se reunieron al aire libre en el entorno natural del Balneario Municipal Itapé, para competir y realizar exhibiciones de los deportes, cerrando la jornada con la banda de música NIF. También se realizaron clínicas de skate y slackline, para quienes se inician en estos deportes urbanos. Todo ello, con el acompañamiento de familiares y allegados que se acercaron para disfrutar de una agradable jornada.



Las juventudes participaron en el Open Masculino y Open Femenino de la disciplina Best Line (1° puesto: $6000; 2° puesto: $4000; 3° puesto: $2500) y en la categoría única de Coffin Rat Race (1° puesto: $5000). Los tres primeros puestos de Best Line recibirán premios en efectivo y ropa deportiva. En este sentido, desde la organización, se destacó que esta semana, se contactarán con cada uno de los ganadores, quienes deberán enviar copia del DNI y del CBU para las respectivas transferencias al mail prensacdelu@gmail.com. Los resultados finales fueron los siguientes:

BEST LINE / Open Masculino: 1° Puesto: Román Ariel Cáseres (Gualeguaychú), 2° Puesto: Tomás Kallsten (Concepción del Uruguay), 3° Puesto: Clemente Crespo (Gualeguaychú).

BEST LINE / Open Femenino: 1° Puesto: Ariana Tamburlini (Concepción del Uruguay), 2° Puesto: Olivia Devolder (Concepción del Uruguay), 3° Puesto: Rita Fulini (Concepción del Uruguay).

COFFIN RAT RACE (Categoría única): 1° Puesto: Tomás Violaz (Villa Elisa)

Este evento, permitió a la ciudad, convertirse en la primera de la provincia de Entre Ríos en congregar el deporte urbano y la cultura. Si bien el Skate actualmente es el más popular que existe en Argentina, también es considerado un deporte olímpico.

Fotos Santiago Lacava/@imagociclo