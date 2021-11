En el complejo “Las Acacias” El RUS MED presentó a sus pilotos para el 2022

El Rus Med Team presentó en el complejo “Las Acacias” de nuestra ciudad, su plantel de pilotos para la temporada 2021. El equipo, que cuenta con la asistencia técnica del Centro Tecnológico Canapino, tendrá a Alan Ruggiero (Ford) en Turismo Carretera, a Pedro Boero (Torino) y Matías Canapino (Chevrolet) en TC Pista, a Maxi Vivot en TC Mouras y a Juan Nimo (Chevrolet) en TC Pista Mouras.

En la “máxima”, el Rus Med Team le dará continuidad al vínculo que empezó el año pasado con Alan Ruggiero (28 años), quien fue su piloto en las 2 últimas fechas de 2020.

“Prácticamente arrancamos de cero porque recién nos estamos conociendo, pero tenemos una muy buena base. Mejoramos algunas cosas respecto del año pasado y contamos con un gran conjunto para poder pelear un campeonato”, aseveró el porteño, que dejó los motores de Daniel Berra y llevará los de los hermanos Bonelli.

En el TC Pista, la escuadra que dirige Mauro Medina también presenta novedades. En el caso de Pedro Boero (25), porque cambió de marca: dejó el Ford con el que ganó el 7 de noviembre de 2020 en La Plata para subirse a un Torino 0 km. “Me encanta correr con Torino por lo que significa y porque mi abuelo es fanático de la marca e incluso tiene un Torino de calle”, dijo Boero, que decidió correr con el Nº13 que le tocaba por ranking.



La otra novedad del Rus Med Team en la “telonera” es la incorporación de Matías Canapino (20), que llegará a la categoría en la que su hermano Agustín Canapino debutó hace 13 años y fue campeón con el HAZ Racing Team.

Para 2022, el Rus Med Team se sumará al TC Mouras, una categoría en la que actualmente no tiene pilotos. Será con Maximiliano Vivot, quien registra 83 participaciones en el TCM y este año hizo un parate por falta de resultados luego de la 10ª fecha.

“Era la oportunidad que quería: estar en un gran equipo. Iremos por el campeonato, no hay ninguna duda de eso. Vamos a correr con Dodge porque necesitábamos un cambio importante”, dijo el entrerriano, que siempre corrió con Chevrolet.

Juan Nimo (33) completa la formación de la escuadra arrecifeña. Aunque en principio su auto iba a estar en el taller del Savino Sport, finalmente se alistará en Arrecifes. De esta manera, el Gatito volverá al TCPM, categoría en la que registra 13 participaciones y donde corrió por última vez el 15 de septiembre de 2019, en La Plata.

“Volver a la pistas es una emoción terrible, para mí y para los que me acompañan. Todavía no lo puedo creer, sobre todo por la forma en la que se está haciendo. Ojalá podamos disfrutar del lugar que se merece una persona con discapacidad en el deporte convencional, digamos. Y hacer una verdadera inclusión como se está haciendo ahora”, expresó el neuquino, que manejará un Chevrolet que se está armando y que estaría listo para la 4ª fecha, el 21 de marzo.

Los pilotos del Rus Med Team para 2022

Turismo Carretera: Alan Ruggiero (Ford).

TC Pista: Pedro Boero (Torino)

TC Pista Mouras: Juan María Nimo (Chevrolet),

TC Mouras: Maximiliano Vivot (Dodge)

Thomás Ricciardi (Ford) . TC Pick Up: Pedro Boero (Toyota).Fórmula 3 Metropolitana: Genaro Rasetto (Castro Racing), Juan Pablo Guiffrey (Castro Racing), Ignacio Monti (Castro Racing), Santiago Biagi (Castro Racing).