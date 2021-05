En el Estadio de la Vía: Juventud Unida no pudo ante Racing de Córdoba

En el estadio De la Vía, Juventud Unida de Gualeguaychú igualó ante Racing por 0-0. Fue en el marco de la cuarta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A. Con la igualdad, el Juve alcanzó los dos puntos y sigue penúltimo en la tabla de posiciones.



En el estadio De la Vía, Juventud Unida tenía un difícil compromiso. Tuvo que recibir a Racing de Córdoba, equipo que llegó como animador del certamen con siete puntos e invicto. El Juve debía cambiar la cara tras la derrota 5-0 frente a Chaco For Ever y la Academia era su nueva medida.

El local fue superior en el arranque del juego, manejando la pelota y teniendo las principales ocasiones de gol. Por ejemplo, Brian Parada se lo perdió sobre los 15 minutos tras un cabezazo que controló en buena forma Leonardo Rodríguez.

A los 19 quien tuvo su chance fue Enzo Vargas, que luego de una jugada personal remató y estrelló la pelota en el travesaño. Los intentos de la Academia de salir del asedio fueron infructuosos y el equipo de Gualeguaychú volvió a llegar luego de un centro desde la derecha de Juan Pereyra con dirección a Parada, que logró desviar, pero encontró otra vez una gran intervención de Rodríguez.

Pese a ser mejor, el Juve no pudo ponerse en ventaja y por este motivo es que se fueron 0-0 al descanso.

En la segunda parte volvió a ser protagonista el equipo entrerriano. Renzo Reynaga fue el primero en intentar de cara al arco rival con un remate cruzado que hizo lucirse nuevamente a Rodríguez, arquero de la visita.

Los minutos pasaron y el equipo visitante levantó la imagen dejada en la primera mitad y empezó a tener sus chances. Santiago Rinaudo probó con un disparo cruzado que Lucas De León contuvo a medias, porque dejó un rebote en el que Martín Garnerone no pudo aprovechar sólo porque estaba adelantado.

A los 31 volvió a llegar Racing con un remate de Nicolás Parodi tras centro de Franco García. El remate se fue apenas pegado al poste izquierdo del arco defendido por De León. En la respuesta, el Decano lo volvió a tener en un mano a mano entre Reynaga y Rodríguez, pero el atacante definió mal y se salvó el visitante.

En la última, Juventud tuvo el gol en un cabezazo de Vargas, pero otra vez apareció la figura del partido, Cali Rodríguez, que contuvo el remate y dejó la valla invicta por cuarta vez en el torneo. Fue 0-0.

El resultado final dejó a Racing en la tercera colocación con ocho puntos; mientras que el Juve está penúltimo con dos unidades. En la próxima fecha, los cordobeses deberán recibir a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que a los de Norberto Acosta les tocará visitar a Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad.



-SÍNTESIS: Juventud Unida 0-0 Racing de Córdoba.

Formaciones:

Juventud Unida: Lucas De León; Elías Amarillo, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo, Ignacio Abraham; Enzo Vargas, Gonzalo Saucedo, Juan Fernando Alfaro, Juan Pereyra; Brian Parada y Renzo Reynaga.

DT: Norberto Acosta.



Racing: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Marcio Gómez, Martín Pucheta, Santiago Rinaudo; Franco Schiavoni, Nicolás Fassino, Mariano Martínez, Martín Garnerone; Emiliano Blanco y Leandro Fernández.

DT: Hernán Medina.



Árbitro: Enzo Silvestre.

Estadio: De la Vía.