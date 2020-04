En Entre Ríos: Red de contención de adultos mayores

El gobernador Gustavo Bordet acordó ayer profundizar el trabajo que se viene realizando respecto a los adultos mayores en el marco de la pandemia, en forma conjunta entre los ministerios de Desarrollo Social y Salud. En la provincia se constituyó una red de contención de ese sector, a través de un voluntariado.

El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado, Muriel Stablun; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ullman; el director de Adultos Mayores, Pedro Manucci; y el director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore.

En la provincia, 50 localidades están llevando a cabo acciones de colaboración para los adultos mayores. En el contexto de aislamiento social obligatorio, los voluntarios realizan compras y trámites diversos pero además se brinda contención telefónica y de manera online, junto a los llamados y las acciones de los equipos municipales.

“En todo el territorio provincial estamos trabajando fuertemente en políticas de prevención y acompañamiento destinadas a los adultos mayores en la comunidad y en los hogares, teniendo en cuenta que se trata de una población de riesgo”, destacó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.

En ese sentido, Paira explicó: “El Protocolo de Voluntariado Intergeneracional ProtegER, que busca resguardar a la población en riesgo, se inscribe en el trabajo conjunto que venimos manteniendo desde Desarrollo Social con el Ministerio de Salud, en consonancia con el diálogo y las acciones conjuntas instrumentadas con los municipios entrerrianos, tal como lo viene marcando nuestro gobernador Gustavo Bordet”.

A partir de la elaboración y presentación de este protocolo se busca, a su vez, unificar y estructurar procedimientos de acción sobre el cuidado y la bioseguridad de las personas mayores y de los voluntarios.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y de Políticas de Cuidado, Muriel Stablun, señaló que “la idea del encuentro fue contarle al gobernador cómo venimos trabajando, tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social como del Ministerio de Salud, en estas estrategias que se van dando para con los adultos mayores”.

Respecto a su área, de la cual depende la Dirección de Adultos Mayores, dijo que “venimos trabajando en el fortalecimiento de una red de Apoyo y cuidado de adultos mayores de Entre Ríos, donde la idea es trabajar tanto con las instituciones, como residencias de larga estadía, hogares, centros de día, centro de jubilados; pero también con las personas adultas mayores que se encuentran en sus domicilios y que por ahí no tienen acceso a otras actividades y no pueden salir de sus domicilios”.

Precisó que “la red está armada por los referente de áreas de adultos mayores y áreas sociales, hay intendentes, y el trabajo será reforzado a través del voluntariado, en el que ya estuvimos trabajando en el armado del protocolo con énfasis en qué se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer, además de todas las recomendaciones de salud”.

Asimismo, la red está trabajando en otras estrategias como ser asistencia alimentaria, medicamentos y la relación con PAMI, Anses. “Toda la información que se necesite sobre adultos mayores va a ser a través de la red, al igual que las capacitaciones”, apuntó.

Por su parte, el director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, señaló que “venimos articulando Salud con Desarrollo Social. Le dimos al gobernador todos los datos de la cantidad de población que tiene la provincia de adultos mayores, cómo venimos trabajando en la campaña de inmunización en las distintas etapas. La primera, fue vacunar a todo el personal de salud; la siguiente etapa, fue vacunar en todas las residencias, tanto geriátricas como geróntológicas, no sólo en la órbita del Ministerio de Salud sino de Desarrollo Social, en articulación con las municipalidades y no importando si están o no habilitadas, con la idea de poder cubrir a todas las personas de más de 65 años”.