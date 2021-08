En Ibicuy, después de tres años se registró un nacimiento

Un hecho gratificante se vivió en el hospital Behring de la localidad entrerriana de Ibicuy. Allí después de tres años se produjo el nacimiento de un niño, debido a que por sus características el caso requería de atención con urgencia.

El nacimiento se produjo en el hospital Behring de Ibicuy. Gloria dio a luz a Elián, de 3,630 kilos.

El parto se llevó adelante con total normalidad por el equipo médico dirigido por la licenciada en Obstetricia y directora del hospital, Gisela Prelat y el médico Ignacio Benito. En esta oportunidad no dieron los tiempos para derivar a Gloria Ferreyra, quien el martes a las 7.30 concebió a Elián, con un peso de 3,630 kilos. El alumbramiento fue todo un acontecimiento para la pequeña localidad el sur provincial y sus más de 7.000 habitantes.

“Siempre se hicieron partos en Ibicuy, antes con menos tecnología. Hoy en día hay que tener en cuenta la parte legal, porque el juez va a decir ‘usted tuvo tiempo de derivarla, sabía que en dos horas estaba en Gualeguaychú; ¿por qué no la derivó? Pero acá la gente quiere que los partos se hagan en Ibicuy. Si se complica a último momento y no baja el bebé, porque está en un tercer plano y es grande, no te da el tiempo de hacer una cesárea acá porque obviamente no están los recursos”, graficó la responsable del Behring.

En el marco de la organización de la regionalización perinatal en los hospitales de alta complejidad, ante la necesidad de asistir un parto en Ibicuy u otra localidad cubierta por hospitales de bajo riesgo, las pacientes son derivadas a Gualeguaychú o Gualeguay.

El cuadro de Gloria y su embarazo demandaron de una rápida intervención, sin que haya registrado ningún tipo de complicación.

Prelat recordó que el último nacimiento tuvo lugar en 2018 e indicó que de darse las circunstancias clínicas no dudaría en asistir un parto inminente. “Mi conducta es que si -la parturienta- está en un plano en el cual el niño por nacer no está en condiciones de viajar, se hace en el hospital y en las condiciones acordes de asepsia y de higiene. Después se analiza si se deriva”, acotó.

Sobre las características de la intervención, Prelat contó que al “nacer el bebé lloró espontáneamente y se dieron todas las condiciones para que el parto se produjera”.

“Queremos principalmente evitar que haya muerte materna o del recién nacido, por eso la decisión que se toma es la derivación a Gualeguaychú, para mejorar la calidad de atención y a su vez para reducir la mortalidad materna y perinatal”, enfatizó la especialista.

Del mismo modo indicó que desde el Ministerio de Salud se han entregado herramientas e insumos para mejorar la sala de partos, pero aclaró que no se implementará el servicio de quirófano.

“Era muy urgente”

El intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán, brindó su testimonio respecto de este nuevo alumbramiento en la localidad.

El presidente municipal informó que la mujer que dio a luz el martes venía con contracciones y rompió bolsa. En un emotivo agasajo, la intendencia visitó a Gloria y su bebé horas después del feliz nacimiento. Allí entregaron obsequios para el niño y su mamá.

“A través de esta acción celebramos los avances producidos en nuestro hospital que permiten este desenlace”, celebraron en un comunicado oficial.

Fuente: Uno