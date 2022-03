En la Bombonera: La Selección Argentina se despidió con una goleada

La Albiceleste se impuso por 3-0 a la Vinotinto, en su última presentación de local por Eliminatorias. Nico González, Di María y Messi, autores de los goles. El equipo de Scaloni lleva 30 partidos invicto, cuando cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina se despidió con una goleada. La Albiceleste -que tuvo varias ausencias- se impuso por 3-0 a Venezuela, en la Bombonera, por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, autores de los goles. El conjunto nacional, que estiró su invicto a 30 partidos sin perder, cerrará el certamen con su visita a Ecuador, el próximo martes. Cada vez falta menos para la Copa del Mundo…

El conjunto de Lionel Scaloni fue de menos a más en el inicio del encuentro: dominó la posesión del balón, con un Lionel Messi muy activo. El local fue aproximándose de a poco al arco de Wuilker Fariñez: avisó con remates de la Pulga, Nicolás González y Joaquín Correa.

La Selección Argentina rompió el cero a los 34 minutos: Alexis Mac Allister abrió para Rodrigo De Paul, quien envió un centro desde la derecha: Nico González la empujó abajo del arco y anotó el 1-0.

Por su parte, la Vinotinto casi no pisó el área de Franco Armani. El equipo de José Pekerman generó apenas una chance de peligro (un remate de Josef Martínez que pasó cerca), en una situación que fue anulada por off side de Salomón Rondón en la previa.

La Selección Argentina dominó de principio a fin la segunda mitad y tuvo algunas chances para estirar la ventaja, con tiros libres de Messi y una oportunidad que falló Mac Allister. Sin embargo, lo liquidó en los últimos minutos. A los 33, tras una gran asistencia de Rodrigo De Paul, Ángel Di María se sacó de encima a Fariñez y definió picándola, para el 2-0.

Poco después, otra vez Fideo fue protagonista: desde la banda derecha, le envió un centro preciso a Messi, quien bajó la pelota y definió con la diestra para marcar el 3-0. La Bombonera estalló con la ráfaga de goles.

La Selección Argentina -que es escolta de Brasil con 38 puntos en el certamen- tuvo su gran fiesta para despedirse de los hinchas antes del Mundial de Qatar: goleó y estiró su invicto. Ahora, cerrará su participación en las Eliminatorias el próximo martes, visitando a Ecuador.



La palabra de Messi tras la victoria ante Venezuela



Lionel Messi -autor de un gol en el triunfo- sembró dudas para el futuro: aseguró que no sabe si fue su última presentación en un partido oficial en el país, a sus 34 años.

“No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de las mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas”, expresó el astro rosarino luego de la victoria frente a la Vinotinto.

A su vez, el astro rosarino -que viene de recibir fuertes críticas en Francia por el presente del PSG- dejó en claro su agradecimiento por el cariño de los hinchas argentinos, que hicieron una fiesta en la Bombonera. “Esperábamos esto. No esperábamos menos de esta gente, después de los últimos momentos que venimos pasando. Hay que disfrutarlo”, afirmó.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy terminamos este último día antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena”, sentenció Messi, quien disfruta el día a día en la Scaloneta, con la mente puesta en el Mundial de Qatar 2022, el gran objetivo de la Selección Argentina.