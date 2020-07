En la UP4: Tras la muerte de uno de los internos finalizó la huelga de hambre

La medida se adoptó tras la muerte de un interno que estuvo cinco veces internado en el Hospital Urquiza y que para los reos no tenía un diagnóstico certero. Según trascendió fue operado porque padecía cáncer y murió tras una nueva intervención.

Los internos se quejaron del cuerpo médico de la institución y visibilizaron su queja con esta medida. Fueron 77 internos federales y provinciales alojados en ese pabellón de la Unidad Penal de Concepción del Uruguay. Solicitan una mejor atención médica para evitar una «catástrofe de contagios» por COVID-19 dentro del establecimiento. Además, denunciaron al cuerpo médico por abandono de personas, falta de atención y de medicamentos. De acuerdo a otra fuente, siempre de manera extraoficial, se supo que la medida fue impulsada por el estado de salud de uno de los reclusos, quien fuera internado por quinta vez internado en el Hospital J.J. Urquiza, lo que estos internos señalan como que no tenía un diagnóstico certero. Los internos, denunciaron al cuerpo médico del Servicio Penitenciario por abandono de personas, falta de atención, falta de medicamentos, minimización del estado de salud de compañeros. Por diferentes averiguaciones se supo que el interno en cuestión, comenzó hace un tiempo con serios problemas renales, por lo que fue asistido y tratado, siendo llevado al hospital en reiteradas oportunidades, pero fuentes indicaron que no fue desatendido y que incluso se le practicaron diferentes estudios para determinar su dolencia, entre ellos estudios de Covid19. A raíz de su deterioro, se volvieron a realizar nuevas pruebas, confirmándose hace aproximadamente un mes, que el interno padecía cáncer de colon, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica, pero lamentablemente el avance de su enfermedad, determinó el fallecimiento, ocurrido este miércoles a las 5.30 de la mañana. Respecto a la situación dentro del penal, se supo que es una huelga pacífica y que todo está en tranquilidad, destacándose que los presos que adoptaron esta postura, no aceptar recibir los alimentos diarios de la Unidad carcelaria, pero todos están en buen estado de salud.