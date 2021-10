“En las elecciones se decide si salimos adelante o volvemos a los que fracasaron y nos endeudaron”

La Prensa Federal dialogó mano a mano con Enrique Cresto, candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, quien llegó a la redacción acompañado por el Intendente Martín Oliva. “Necesitamos hablar cara a cara con los vecinos y mostrar los dos modelos de país totalmente diferentes que están en juego”.

“Nosotros después de las elecciones del 12 de septiembre, donde tuvimos un revés electoral, sentimos que hay un antes y un después. Luego de la fecha, comenzamos a hablar con todos los dirigentes, intendentes, militantes, para encarar una campaña de forma distinta y con la mística del peronismo, en la calle, que perdimos por la pandemia. Esto hoy se ve reflejado, hay otro aire, otra sensación. Yo lo puedo palpar porque tengo muchas recorridas y campañas encima, y uno ve el humor de la gente y la situación es otra”, con esas palabras de optimismo y con la tranquilidad de quien lleva varias contiendas electorales encima, Enrique Cresto comenzaba la charla con La Prensa Federal.

Cresto destacó la importancia del acto del 17 de Octubre en Concepción del Uruguay, donde él participó invitado por el peronismo uruguayense. “Ese acto del día de la Lealtad fue muy importante porque nos devolvió la confianza en la militancia, el peronismo uruguayense motivó que nos volviéramos a encontrar y a reorganizar la campaña. Hay funcionarios de territorio, de escritorio, en todos los partidos, pero el fuerte nuestro es estar cara a cara con la gente en la calle, y la pandemia nos hizo perder eso. Año y medio que no pudimos desarrollar esto, que es el territorio que estamos recuperando ahora”.

Elecciones intermedias

“En las elecciones legislativas, la agenda del ciudadano pasa por otro lado, y ahí se refleja el trabajo militante que es nuestro fuerte. Necesitamos hablar cara a cara con los vecinos y mostrar los dos modelos de país totalmente diferentes. El que terminó en 2019, al que en primera vuelta se le dijo basta, gobernaba con otros intereses”, destacó.

Y luego reafirmó: “No es verdad que estas elecciones no deciden nada, acá se siguen disputando dos modelos de país. Uno que mira hacia delante con una agenda puesta en los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes y de las mujeres. El otro es el que mira hacia atrás y sólo tiene una agenda para los grandes grupos económicos concentrados y los amigos del poder. No queremos volver hacia atrás”.

Cresto aseguró que “Siempre buscamos estar en todo el territorio a través de la obra pública, y eso está reflejado en cómo trabajamos en el ENOHSA. Es una encomendación de Alberto, que nos dotó de presupuesto, que no pasaba antes. Esa fortaleza de gestión es el trabajo fuerte local de la militancia, de poder mostrar a la ciudadanía el contraste de los dos modelos. En el nuestro los municipios son los protagonistas, y en el anterior estaban visibilizados los más grandes, las comunas estaban ignoradas”.

El Enohsa

“Yo al igual que Martín Oliva fui intendente, pero en Concordia. Al mes de haber asumido mi segundo mandato, el Gobierno Nacional me llama para formar parte de su gabinete. ¿Por qué acepté? Porque mi instinto me decía que tenía que aceptarlo. Lo primero que me pregunté en el ENOHSA es porqué, si con Néstor y Cristina el organismo tenía tantas obras, a partir del 2015 había tan pocas. Con el macrismo se quería hacer pagar a los municipios las obras de saneamiento, ahora pasa lo contrario. Estas políticas públicas, cuando sabemos que son buenas para la gente, hay que transformarlas en políticas de Estado. Si el día de mañana viene otro Macri, la Ley protegerá el ENOHSA y sus obras. A Concepción del Uruguay le tocaría el fondo de la olla, pero con estas leyes y políticas, puede hacer las obras pertinentes de la ciudad”.

Experiencia familiar

Enrique nació el 25 de marzo de 1976, el día posterior al golpe de Estado. Su abuelo, que era Gobernador, estaba desaparecido, luego lo encontraron en la cárcel de Paraná y estuvo 5 años y medio preso. “Mi madre me puso Enrique Tomás por él. Somos 8 hermanos, Mayda –mi hermana más grande- y yo, acompañábamos siempre a mi padre en sus campañas”.

“Empecé a militar en la facultad, en la UNL. A partir de ahí empezamos a militar en Juventud Peronista. Fui candidato a Concejal en 1999, y esa fue mi primera elección en política. Fui diputado provincial, senador e intendente. Yo recorro la provincia todos los días, y cuando visité Pronunciamiento, y una de sus escuelas, la directora del establecimiento me habló maravillas de mi abuelo que fue el que la construyó, hace 50 años casi”, recuerda.

“Encontrar diferentes obras, anécdotas y demás relacionadas a mi abuelo es un orgullo. Cada pueblo tiene su fiesta vinculada a su actividad económica, que muchas se hicieron muy fuertes con su gobierno. Mi padre nunca fue una persona de un gran carisma, él peleó mucho para llegar a la intendencia. Hizo una gestión de obra, entonces su fuerte fueron los hechos”, diferenció y luego recordó: “Con él, se creó el Concejo Municipal de Discapacidad integrado por numerosas instituciones con fondos, y que funciona muy bien en Concordia. Son 10 instituciones donde los fondos son de la Municipalidad. El 50% es de las instituciones y el resto se decide para uno común”.

El 14 de noviembre

“Esta elección es compleja para el peronismo. El pueblo vota con el humor del momento. Martín –Oliva- es un intendente que genera mucho consenso, y que gestiona mucho. Él se pone la camiseta y al frente de la campaña, porque los logros y las políticas se defienden con votos”, señala Cresto.

Además recuerda que Concepción del Uruguay con el gobierno nacional anterior “no tenía fondos para obras, y si hoy, intendente y demás autoridades, plantean un acompañamiento al peronismo, es para que no vuelva a pasar cosas así. El país sigue en crecimiento, aunque es importante tener el acompañamiento de los entrerrianos para tener más representación a nivel nacional”.

Y finalmente destacó que “las rutas como la 39 deben ser autovías, y si en Argentina hubiera continuidad de políticas de Estado, esto ya hubiese sido una realidad. ¿Por qué tenemos que estar sujetos a un gobierno como el de Macri que frena obras en rutas en una provincia como Entre Ríos, que tiene casi 27.000 km? Estas son cosas que se trabajan y se pelean en Nación. La inversión de Vialidad Nacional en Entre Ríos es la mayor de la historia.

Junto a Oliva

Acompañado por Martín Oliva, Cresto destacó, además de la organización de aquel 17 de Octubre, un nuevo encuentro popular que contagió energías: “La idea era reunirnos en Rivadavia- un encuentro organizativo, para que comprometiéramos a 500 personas para que cada una de ellas salga a la calle convencer y acompañar a los vecinos para que voten y nos acompañen”, contó Oliva sobre la reunión del 27 de Octubre que colmó la capacidad del club de Sartorio y Los Constituyentes.

“Fueron muchos más militantes a ese encuentro y nos dimos cuenta que las ganas y la voluntad está. Estamos convencidos y lo vivimos a diario. Hay una dinámica que quiero que nuestra ciudad reciba. La gente nos dio la oportunidad de dirigir el país, la provincia y la ciudad, y necesitamos los Legisladores peronistas. Esperamos que la gente lo entienda, lo comparta y que nos de el voto de confianza el 14 de noviembre. Para Concepción del Uruguay es muy, pero muy importante que el peronismo haga una buena elección y que confíen en Enrique Cresto que siempre está dándole una mano a la ciudad”, manifestó Oliva.