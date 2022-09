En nuestra ciudad, hubo una marcha por la Ley de Humedales

Este domingo se realizó en muchos lugares del país una movilización exigiendo el tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados de la Ley de Humedales. En Concepción del Uruguay también tuvo su espacio.

Debido a los grandes incendios que castigan a gran parte del territorio nacional, entre ellos el Delta del río Paraná, se realizaron varias movilizaciones para exigir el tratamiento de la Ley de Humedales.

Días atrás la Cámara de Diputados dio luz verde al debate en comisiones para poder comenzar a tratar el proyecto de ley que sancionaría a quienes provoquen intencionalmente los incendios.

Por esto, en varios puntos del lugar se movilizaron para exigir el pronto tratamiento de la Ley y que el Estado comience a accionar alguna medida de protección sobre lo ya dañado.

En Concepción del Uruguay diferentes agrupaciones políticas, sociales y ambientales se manifestaron en la Defensa Sur desde las 15hs. y desde las 18hs. marcharon hacia Plaza Ramírez para visibilizar la problemática.

Adhirieron en nuestra ciudad: AGMER, Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay, Ayuda animal., Caminata Aventura, CAPER Colegio de arquitectos regional este, Club Parque Sur, COA Güira Pira, CTA Uruguay, Facultad de arquitectura y urbanismo UCU., Feria la Delfina, Frente entrerriano Federal, La Cámpora C del U, MTL, Observatorio ambiental, Organización revolucionaria Guevarista, Secretaria de Ecología Movimiento Evita C del U, Partido comunista, Partido socialista C del U, Ronda de los martes, Salvemos el río Uruguay, Unión ciudadana C del U, Vecinos por los humedales del rio Uruguay.